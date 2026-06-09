Vì sao NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc đóng phim ca nhạc cho ca sĩ khiếm thị?

Sau 8 năm tạm dừng hoạt động vì biến cố sức khỏe, ca sĩ Jay Hoo trở lại với âm nhạc bằng nghệ danh Hoài Nhân. Cột mốc này được đánh dấu bằng việc trình làng dự án phim ca nhạc Ánh sáng nơi anh - được xem là “cú chơi tất tay” của giọng ca khiếm thị sau quãng thời gian im ắng.

“Tôi chấp nhận gắn thêm 2 chữ khiếm thị vào tên mình với mong muốn truyền đi thông điệp: Chúng ta hãy tự thương lấy chính mình, tự cho mình cơ hội đối mặt với thử thách, can đảm vượt qua số phận để bước tiếp về tương lai", anh bộc bạch.

Trong sự kiện trình làng sản phẩm mới, Hoài Nhân nhận được sự ủng hộ của dàn nghệ sĩ Việt như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc… Đây cũng là 2 diễn viên gạo cội nhận lời hỗ trợ giọng ca khiếm thị trong quá trình thực hiện dự án.

NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc nói về ca sĩ Hoài Nhân

Bộ đôi nghệ sĩ gạo cội đến ủng hộ tinh thần cho giọng ca khiếm thị Hoài Nhân Ảnh: NVCC

NSND Kim Xuân cho biết lý do bà nhận lời tham gia dự án vì chữ duyên. Sao phim Dù gió có thổi kể ở sân khấu Thiên Đăng thường có những em nhỏ khiếm thị đến xem kịch. Hình ảnh này khiến diễn viên gạo cội xúc động vì tình yêu nghệ thuật bên trong họ. “Một ngày tôi thấy Nhân đến xem kịch. Khi thấy Nhân, tôi nghĩ đó là cái duyên trời định. Vì đây là một sản phẩm đặc biệt nên tôi nhận lời”, bà bộc bạch.

“Tôi chỉ biết giải thích thương là thương thôi. Tôi gặp Nhân trong một buổi hẹn ở quán cà phê và nhận lời thôi. Trong nghệ thuật chúng tôi rất so đo, đắn đo nhiều thứ nhưng có những việc nói 10 phút là xong chuyện rồi”, NSND Kim Xuân chia sẻ thêm.

Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc quyết định góp mặt trong dự án của ca sĩ Hoài Nhân vì chữ thương. “Lúc đầu tôi nhận lời là một MV ca nhạc, tôi và chị Kim Xuân diễn minh họa thôi. Đến khi gặp nhau trao đổi thì tôi giật mình khi biết đó là phim ngắn. Ngay sau đó, tôi gọi điện để trả vai vì sợ làm không ngọt. Nhưng tôi vẫn "mở cửa" là trong 3 ngày nếu không tìm được ai thế vai thì sẽ cứu. Việc tôi trả vai, tôi không nói với chị Kim Xuân vì sợ chị chửi”, NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

Thông qua dự án mới, ca sĩ Hoài Nhân muốn lan tỏa hy vọng cho những người đang ở “đường cùng" Ảnh: NVCC

Về phần Hoài Nhân, anh không giấu được sự xúc động trong lần trở lại với dự án âm nhạc này. Theo nam ca sĩ, bản thân từng nghĩ sẽ mất hết tất cả khi gặp vấn đề về thị lực. Tuy nhiên sau đó, Hoài Nhân nhận ra anh vẫn còn tình thương với nghề, với cuộc đời và với chính mình. Do đó, anh quyết định quay trở lại thị trường âm nhạc với một phiên bản mạnh mẽ, dũng cảm hơn.

Ánh sáng nơi anh là phim ca nhạc do Mr Tô thực hiện, được xem như một cuốn tự truyện về cuộc đời của ca sĩ khiếm thị. Phim kể về Nhân - một công tử nhà giàu mắc phải căn bệnh lạ khiến anh mất thị giác, dẫn đến sự tự ti, chìm đắm trong bóng tối. Một ngày nọ, số phận đưa anh gặp gỡ "ánh sáng của đời mình". Những tưởng sẽ có được hạnh phúc sau quãng thời gian tăm tối nhưng những định kiến xã hội và sự khác biệt về hoàn cảnh, địa vị đã trở thành rào cản đối với họ.

Ngoài việc tham gia diễn xuất, Hoài Nhân còn giới thiệu hai ca khúc được nhạc sĩ Băng Tình “đo ni đóng giày” gồm Thượng nguồn nước mắt và Cứ ngỡ là chân ái. Chia sẻ về chặng đường âm nhạc sắp tới, Hoài Nhân cho biết anh sẽ chọn những ca khúc ballad hay trữ tình bolero để chinh phục khán giả.