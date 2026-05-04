Diễn viên 20 lần rớt casting, muốn thành ‘đả nữ’ vì không hợp làm 'đào thương'

Phạm Yến là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình. Cô sinh năm 1991, từng tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nữ diễn viên từng góp mặt trong một số tác phẩm như Bản kê số phận, Phía sau tội ác, Anh hai… và từng cùng nhóm Buffalo giành giải quán quân Cười xuyên Việt. Năm 2025, Phạm Yến còn gây chú ý khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc Miss Grand Vietnam.

Hành trình làm nghề của diễn viên Phạm Yến

Ngoài góp mặt trong các dự án phim ảnh hay sân khấu kịch, Phạm Yến còn tích cực tham gia gameshow. Gần đây, cô gây chú ý khi trở thành khách mời của Chuyện tối cùng sao, dự kiến lên sóng trên THVL1 ngày 6.5 ẢNH: NSX

Phạm Yến tiết lộ trước đây, cô vốn không có ý định theo đuổi nghệ thuật. Quyết định thi vào trường sân khấu đến với nữ diễn viên vào cuối năm lớp 12, khi cô tham gia một tiểu phẩm tuyên truyền. Với tâm thế của một cô gái mới lớn, Phạm Yến thú nhận từng nghĩ việc nổi tiếng rất dễ dàng và thi sân khấu chỉ để làm "bàn đạp" chuyển sang làm ca sĩ vì ngại học nhạc lý.

“Tôi đăng ký thi chỉ với một mong muốn duy nhất là được nổi tiếng, rồi sau này đi hát. Lúc đó tôi chưa hiểu mỗi ngành nghề đều có thế mạnh và đặc thù riêng, mình mê là một chuyện, nhưng không rành về kỹ thuật thanh nhạc thì cũng không thành ca sĩ được”, cô vui vẻ nhớ lại. Tuy nhiên, chính những năm tháng rèn luyện tại trường đã giúp Phạm Yến nhận ra diễn xuất mới chính là "nghiệp" thực sự của mình.

Để có được vị trí như hiện tại, Phạm Yến đã đi qua không ít chông gai mà cô gọi đó là “đặc sản” của nghề. Nữ diễn viên không ngần ngại nhắc lại quãng thời gian casting 10 - 20 lần không đậu, thậm chí bị cắt vai ngay phút chót. Tuy nhiên, thay vì hoài nghi năng lực bản thân, cô chọn cách nhìn nhận khách quan: “Có thể không phải vì mình kém, mà do mình chưa hợp với nhân vật”.

Sắc vóc nóng bỏng của Phạm Yến thời điểm cô thử sức tại cuộc thi nhan sắc Miss Grand Vietnam 2025 ẢNH: FBNV

Chia sẻ về bí quyết thành công với vai diễn bà Hai trong vở Mình ơi - nấc thang giúp Phạm Yến đến gần hơn với khán giả vào năm 2016, người đẹp 9X khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho nhân vật. Với cô, diễn viên không chỉ là diễn, mà phải tìm hiểu sâu sắc về xuất thân, ngành nghề và tính cách để “sống” với nhân vật từ bên trong, đồng thời đầu tư chỉn chu về phục trang bên ngoài.

Sở hữu gương mặt cá tính, Phạm Yến tự nhận mình không phù hợp với những vai “đào thương” hiền dịu, dễ lấy nước mắt. Cô tự tin và gặt hái được nhiều thành công hơn ở các vai “đào lẳng”, “đào tính cách” có chiều sâu tại Sân khấu kịch Phú Nhuận và Sân khấu Thế Giới Trẻ. Đặc biệt, nữ diễn viên còn ấp ủ dự án phim hành động do chính mình thủ vai chính, lấy cảm hứng từ thần tượng Ngô Thanh Vân.

Phía sau những vai diễn “đào lẳng”, “đào tính cách”, Phạm Yến trong cuộc sống đời thường là người hóm hỉnh, gần gũi. Khi chia sẻ về quan điểm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên 9X bộc bạch: “Hãy làm nghề bằng tất cả tâm huyết, sự lương thiện và tử tế. Khi bạn thực sự dấn thân, thành công chắc chắn sẽ hồi đáp”.