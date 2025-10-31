Huệ Anh Hồng: Từ 'cô bé ăn xin' đến 'đả nữ' hàng đầu Hồng Kông

Từ năm lên 3 tuổi, Huệ Anh Hồng đã cùng mẹ bươn chải trên khắp đường phố Loan Tể (Hồng Kông), lang thang xin ăn suốt 10 năm. Cô từng ngủ dưới gầm cầu thang, ăn đồ thừa từ nhà hàng và sống nhờ bán kẹo cao su cho lính hải quân Mỹ. Cô tự chế giễu mình là "chuyên gia xin ăn", coi đó là lớp học nhân sinh nguyên sơ giúp cô hiểu con người từ sớm.

Hành trình từ vực thẳm đến đỉnh cao điện ảnh châu Á

Là hậu duệ quý tộc thuộc Tương Hoàng kỳ của Mãn Châu, nhưng gia đình phá sản đã khiến những năm đầu đời Huệ Anh Hồng rơi vào ngõ cụt. Cô cùng mẹ gánh vác sinh kế cả nhà, sớm hiểu rằng làm cha mẹ tự hào là trách nhiệm cả đời của mình.

Huệ Anh Hồng thuở nhỏ từng lang thang xin ăn trên đường phố Hồng Kông, trải qua tuổi thơ cơ cực trước khi bước vào nghệ thuật Ảnh: simi_communication

Năm 12 tuổi, Huệ Anh Hồng làm vũ công tại hộp đêm với thu nhập 1.500 đô la Hồng Kông mỗi tháng. Hai năm sau, đạo diễn Trương Triệt phát hiện và ký hợp đồng đưa cô vào hãng Shaw Brothers. Vai Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu đánh dấu bước chân đầu tiên của Huệ Anh Hồng với điện ảnh, dù mức lương lúc đó chỉ có 500 đô la Hồng Kông.

Thời trẻ, Huệ Anh Hồng nổi tiếng với nhan sắc đằm thắm mặn mà Ảnh: Sohu

Năm 1982, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông với bộ phim Trường bối, trở thành nữ diễn viên hành động đầu tiên đoạt giải thưởng này. "Khi đó, tôi là thần tượng của cả châu Á, phim cổ trang hành động tôi làm tốt nhất", Huệ Anh Hồng tự hào chia sẻ.

Thời kỳ đỉnh cao của Huệ Anh Hồng gắn liền với dòng phim võ thuật hành động, với phong cách mạnh mẽ và các cảnh quay mạo hiểm tự thực hiện Ảnh: scmp

Ở thời kỳ đỉnh cao, Huệ Anh Hồng gần như không có ngày nghỉ. Trong khi quay Lạn Đầu Hà, cô bị đánh vào bụng đến nôn mửa, nhiều lần chảy máu phải khâu mặt, gãy chân nhưng luôn tự mình thực hiện các cảnh nguy hiểm.

Trong một chương trình, Huệ Anh Hồng tiết lộ từng khâu 89 mũi trên mặt vì đóng cảnh hành động, môi, khóe mắt và trán đều từng bị chấn thương. Để phục hồi, cô buộc phải can thiệp thẩm mỹ nên gương mặt có phần không tự nhiên.

Tại cuộc phỏng vấn năm 2024, cô tiết lộ có thời gian quay phim khiến 6 vị trí trên cơ thể nứt xương chỉ trong 2 tháng. "Có lúc khó chịu, nhưng không đáng thương. Có thể chịu được thì tiếp tục quay tiếp, đó là điều diễn viên cần làm", cô nói.

Năm 1988, Huệ Anh Hồng tự bỏ tiền sang Paris chụp ảnh khỏa thân, nhưng bị dư luận phản ứng, từ vai chính phải chuyển sang đóng vai phụ. Đến năm 1999, cô rơi vào trầm cảm và từng tự sát bất thành, che hết gương trong phòng và tự trách mình là "rác rưởi".

Sau nhiều biến cố, cô đã hồi phục lại sự nghiệp, chinh phục nhiều cột mốc danh giá trong giới điện ảnh Ảnh: Sohu

Năm 2000, cô chủ động xin vai người mẹ mắc bệnh tâm thần trong Tâm ma. Phim quay trong 8 ngày và mang lại cho cô hàng loạt giải thưởng danh giá gồm Ảnh hậu Kim Tượng, Nữ phụ xuất sắc Kim Mã, cùng 5 giải lớn khác. "Một Huệ Anh Hồng khác đã ra đời", giới truyền thông khi đó nhận định.

Ở tuổi 57, cô tiếp tục giành cú đúp Ảnh hậu Kim Mã và Kim Tượng với Huyết quan âm và May mắn là tôi. Cô được xưng tụng là "tứ đại Ảnh hậu" trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Tại lễ trao giải Hoa Biểu năm 2025, cô trở thành nữ diễn viên Hồng Kông đầu tiên nhận giải thưởng điện ảnh cao nhất của Trung Quốc đại lục nhờ vai diễn trong Tôi yêu bạn.

Hiện nay, ở tuổi 65, Huệ Anh Hồng vừa chính thức trở thành đại diện thương hiệu toàn cầu đầu tiên đến từ Hồng Kông của nhà mốt Loewe, phá vỡ định kiến về tuổi tác trong ngành thời trang. Cô tự tin tuyên bố: "Bốn chữ vượt nghịch cảnh, tôi đã nói quá nhiều lần".

Tại Tuần lễ thời trang Paris 2025, cô gây chú ý với phong cách denim, khiến công chúng bàn luận về vẻ trẻ trung như thiếu nữ và khẳng định "60 tuổi mới là lúc thật sự bứt phá". Câu nói: "Tôi vẫn trẻ và có thể tạo nên điều phi thường" của Huệ Anh Hồng đã trở thành biểu tượng tinh thần thời đại.