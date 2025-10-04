'Diệt Tuyệt sư thái' Huệ Anh Hồng: Biểu tượng thời trang ở tuổi 65

Huệ Anh Hồng vừa được công bố là đại sứ thương hiệu Loewe, song hành cùng Trần Đô Linh, gương mặt trẻ của điện ảnh Trung Quốc ẢNH: LOEWE

Sự xuất hiện của Huệ Anh Hồng trong vai trò đại sứ một thương hiệu thời trang có bề dày 179 năm không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh một nữ diễn viên gạo cội, mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp đầy dấu ấn ở lĩnh vực nghệ thuật, cùng với sự bản lĩnh, bền bỉ và không ngừng vượt lên thử thách của minh tinh xứ cảng thơm.

Vực dậy sau biến cố nhờ công việc

Sự trở lại nổi bật này càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại những thăng trầm trong cuộc đời của Huệ Anh Hồng. Ngôi sao võ thuật Hồng Kông từng phải đối mặt với giai đoạn thất nghiệp kéo dài, mất trắng tài sản và 5 năm chống chọi với chứng trầm cảm nặng. Sau thời gian trầm lắng, ba năm qua, Huệ Anh Hồng dần trở lại làng phim Hoa ngữ với loạt tác phẩm đáng chú ý như Anh yêu em (2022), Tốc chiến (2023), The Dumpling Queen (2025).

Tại sự kiện, Huệ Anh Hồng xuất hiện với phong thái tự tin, bản lĩnh trong chiếc áo sơ mi oversized màu hồng phối cùng quần short jean, kết hợp xăng đan dây mảnh và túi xách oversized hai tông màu, toát lên khí chất phóng khoáng mà vẫn sang trọng ẢNH: LOEWE

Ở tuổi 65, Huệ Anh Hồng khẳng định chưa có ý định nghỉ hưu. Trong một chương trình gần đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về những thăng trầm của cuộc đời, tự nhận bản thân hồi sinh nhờ được đóng phim. "Khi có cơ hội diễn xuất, tôi nỗ lực 300% để hoàn thành tác phẩm. Nếu không làm việc, cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa. Tôi tìm thấy sức sống khi ở phim trường", bà chia sẻ.

Thời trang gắn liền với bản lĩnh sống

Điểm nổi bật nhất trong gu thời trang của Huệ Anh Hồng là tinh thần "không tuổi". Dù đã bước sang tuổi 65, bà vẫn thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, thon thả và săn chắc. Sự trẻ trung này được nhấn mạnh qua cách lựa chọn trang phục hợp thời và giữ gìn hình thể gọn gàng - nền tảng giúp bà tự tin chinh phục những bộ trang phục kén dáng.

Huệ Anh Hồng luôn cập nhật xu hướng và không ngại thử nghiệm những phong cách phóng khoáng ẢNH: INSTAGRAM NV

Xem qua trang cá nhân Instagram, người ta có thể thấy Huệ Anh Hồng đặc biệt yêu thích thời trang. Khi không diện những trang phục cá tính, nữ diễn viên thường chọn phong cách thanh lịch. Bà đắt show làm mẫu tạp chí, quảng cáo và trình diễn cho các thương hiệu cao cấp, cho thấy gu thẩm mỹ cao cấp, phù hợp với tiêu chuẩn thời trang quốc tế.

Sự tham gia sôi nổi của Huệ Anh Hồng trong lĩnh vực thời trang những năm gần đây, đặc biệt là việc trở thành đại sứ thương hiệu là một minh chứng rõ ràng cho việc các thương hiệu cao cấp đang tìm kiếm những gương mặt có câu chuyện và sức ảnh hưởng vượt thời gian, thay vì chỉ dựa vào sự trẻ trung. Trong mắt công chúng và giới chuyên môn, bà đại diện cho sự bản lĩnh, tinh thần nỗ lực không ngừng và sự tái sinh sau những biến cố cuộc đời.

Dù nổi tiếng là "đả nữ" với các vai diễn võ thuật, Huệ Anh Hồng vẫn thể hiện khía cạnh nữ tính, gợi cảm trong thời trang ẢNH: INSTAGRAM NV

Gu thời trang của Huệ Anh Hồng không chỉ là quần áo, mà còn là sự phản chiếu của chính cuộc đời và tinh thần bản lĩnh vượt qua sóng gió của bà. Dù đã trải qua những thăng trầm lớn như thất nghiệp, mất tài sản và chống chọi với trầm cảm, sự trở lại của bà luôn đi kèm với phong thái tự tin, không tuổi trên sàn diễn và trước ống kính.

Gia đình Huệ Anh Hồng chuyển đến Hồng Kông năm 1966. Bà có tuổi thơ khốn khó, từ bé từng phải theo mẹ bán hàng rong và đi xin ăn. Đến lúc dậy thì, cô gái trẻ xấu hổ, từng bị mẹ đánh vì không chịu đi bán rong nữa, sau đó cô theo học lớp diễn xuất và làm vũ nữ ở hộp đêm. Năm 17 tuổi, Huệ Anh Hồng nhận vai diễn đầu tiên, Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu, và sau đó trở thành diễn viên của Công ty Thiệu Thị Huynh Đệ.

Gu ăn mặc của Huệ Anh Hồng là sự pha trộn giữa thời trang cao cấp (haute couture) và sự thoải mái năng động (athleisure), tất cả được định hình bởi khí chất tự tin và không ngại đối diện với tuổi tác hay quá khứ. Bà đã sử dụng thời trang như một công cụ hiệu quả để tái khẳng định vị thế và niềm vui sống của mình ẢNH: INSTAGRAM NV

Thời trẻ, bà thường đóng phim điện ảnh võ thuật. Về sau này, bà gia nhập TVB và tham gia đóng phim truyền hình và làm người dẫn chương trình. Vai diễn của bà trải dài nhiều thể loại như vai người mẹ hiền, vai võ thuật và cả vai phản diện. Bà là một trong những diễn viên tuổi trung niên được yêu thích nhất tại Hồng Kông.

Giai đoạn 2008, khủng hoảng tài chính khiến làng phim Hồng Kông đình trệ, Huệ Anh Hồng không có việc làm và mắc chứng trầm cảm. Bi kịch chồng chất khi bà mất trắng tài sản do phần lớn tiền gửi ở một ngân hàng bị phá sản. Tình trạng trầm cảm kéo dài 5 năm nặng đến mức bà từng nghĩ quẩn. Sau biến cố, bà trở lại mạnh mẽ, tham gia nhiều phim của TVB như Pháp chứng tiên phong, Cung tâm kế, Xứng danh tài nữ... gặt hái thành công lớn. Bà từng ba lần thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng, được biết đến là một trong những đả nữ nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Về đời tư, Huệ Anh Hồng hiện độc thân. Bà từng hẹn hò với tài tử kém 7 tuổi Hoàng Tử Dương, nhưng chia tay năm 1991.

Cũng trong sự kiện này, Trần Đô Linh cũng xuất hiện trong vai trò đại sứ. Nữ diễn viên chọn áo tank top đỏ nổi bật phối cùng quần jean dáng rộng cạp cao, kết hợp túi Flamenco Purse đen và giày mũi nhọn để hoàn thiện tổng thể phóng khoáng ẢNH: LOEWE

Vương Nhất Bác nhanh chóng chiếm spotlight khi xuất hiện với bản phối tối giản nhưng phong thái cực ngầu. Nam diễn viên - ca sĩ xứ Trung chọn sơ mi ca rô xanh lá kết hợp layering áo len vàng nổi bật, phối cùng quần cargo đen và giày đồng điệu ẢNH: LOEWE

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Yoo Jung xuất hiện tại show diễn với váy slip dress màu kem tối giản, kết hợp túi Puzzle Featherlight cho vẻ ngoài trong sáng, trẻ trung ẢNH: LOEWE

Ba thành viên Woochan, Bailey và Tarzzan của nhóm nhạc Hàn Quốc ALLDAY PROJECT chọn những set đồ đậm chất streetwear pha high fashion: từ denim on denim bụi bặm, áo khoác da phối sơ mi kẻ cho đến jacket denim lông cừu phối quần nhung tăm và bốt hầm hố khắc họa cá tính riêng ẢNH: LOEWE