Ca sĩ Tố My đăng clip đính chính

Trên trang cá nhân, Tố My gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại màn biểu diễn ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre. Trên sân khấu, nữ ca sĩ duyên dáng trong tà áo dài, khoe chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Kèm theo đó, á quân Solo cùng bolero cũng có những trải lòng về quan điểm làm nghề của mình trước khán giả.

Trong bài đăng, Tố My mong các nhà sáng tạo nội dung dừng đăng tải những clip gây hiểu lầm về cô. Giọng ca 9X bộc bạch: “Nếu thương My thật lòng, thì cho My xin một điều nhỏ xíu thôi. Hãy đăng clip bằng âm thanh thật lúc My hát. Đừng ghép bản thu âm trên mạng vào nữa, vì sẽ không khớp khẩu hình và khán giả nghe xong tưởng My hát nhép thì oan cho My lắm”.

Khoảnh khắc Tố My trình diễn Phải lòng con gái Bến Tre trong một đêm nhạc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tố My tâm sự thêm bản thân muốn hát bằng cảm xúc thật để phục vụ mọi người. Cô chỉ mong “khán giả được nghe đúng khoảnh khắc đó, có thể không hoàn hảo, nhưng là thật”. Nữ ca sĩ trải lòng: “My gửi kèm dưới đây một đoạn clip giọng hát live 100%, không chỉnh sửa, không hậu kỳ, để mọi người cảm nhận rõ nhất những cảm xúc qua giọng hát thật của My trong đêm nhạc Nhớ Nhung ta tìm về vừa qua. My cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã luôn yêu quý và đăng bài cho My”.

Chia sẻ của Tố My lập tức gây chú ý. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho giọng hát của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm của giọng ca 9X, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề hát nhép đang được quan tâm hiện nay.

Từ sau Solo cùng bolero, Tố My tích cực hoạt động nghệ thuật, nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô được ưu ái gọi với danh xưng “ngọc nữ bolero”. Với giọng ca 9X, sức hút không đến từ may mắn mà xuất phát từ tư duy làm nghề rõ ràng và tâm thế nỗ lực đầu tư cho các sản phẩm của mình. Trong hành trình làm nghề, Tố My nói cô luôn tìm tòi để các tác phẩm của mình mới mẻ hơn thông qua cách xử lý bài hát, hòa âm phối khí hay hình ảnh khi xuất hiện.

Cách đây không lâu, Tố My gặp vấn đề về sức khỏe, hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não. Sau khi ổn định hơn, cô dần trở lại với các hoạt động ca hát, chú ý chuyện ăn uống, tập luyện để cải thiện. “Có những thứ tưởng rất quan trọng, nhưng khi nằm viện rồi, mình mới thấy điều quý giá nhất là được khỏe mạnh và được ở cạnh người mình thương", Tố My trải lòng.