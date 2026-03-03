Quang Linh hát 'Người đến từ Triều Châu' mừng 'Đêm hội Nguyên tiêu'

Nhiều ca sĩ như Quang Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Đại... cùng tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật khai mạc Đêm hội Nguyên tiêu, diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TP.HCM).
Chương trình nghệ thuật khai mạc Đêm hội Nguyên tiêumừng Xuân Bính Ngọ 2026 do Ban tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố, thuộc Sở VH-TT TP.HCM, phối hợp UBND phường An Đông, UBND phường Chợ Lớn tổ chức.
Chương trình được chia thành hai phần: Dòng chảy ký ức - Cội nguồn - Tâm tình mùa xuân, gợi mở hành trình trở về với truyền thống, nơi những giá trị xưa được khơi dậy trong không khí xuân ấm áp, thiêng liêng; Khí xuân lễ hội - Niềm tin khởi đầu mới, tái hiện sắc màu rộn ràng của mùa lễ hội đầu năm, đồng thời gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và những khởi đầu tươi sáng phía trước.
Sân khấu Đêm hội Nguyên tiêu được dàn dựng ngoài trời với quy mô hoành tráng, nổi bật bởi hệ thống giàn đèn hiện đại kết hợp hàng trăm lồng đèn đỏ treo cao, tạo nên không gian rực rỡ đặc trưng của mùa lễ hội.
Các tiết mục nghệ thuật tại Đêm hội Nguyên tiêu:
Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình được xây dựng như một bức tranh tổng hòa giữa ký ức truyền thống và đời sống hôm nay. Mỗi tiết mục không chỉ mang giá trị trình diễn, mà còn thể hiện sự đối thoại giữa âm nhạc Hoa và cảm thức thẩm mỹ Việt, nơi ngôn ngữ, giai điệu và cảm xúc cùng hòa quyện tạo nên một không gian nghệ thuật chung.
