Quang Linh hát 'Người đến từ Triều Châu' mừng 'Đêm hội Nguyên tiêu'

Chương trình nghệ thuật khai mạc Đêm hội Nguyên tiêu mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do Ban tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố, thuộc Sở VH-TT TP.HCM, phối hợp UBND phường An Đông, UBND phường Chợ Lớn tổ chức.

Chương trình được chia thành hai phần: Dòng chảy ký ức - Cội nguồn - Tâm tình mùa xuân, gợi mở hành trình trở về với truyền thống, nơi những giá trị xưa được khơi dậy trong không khí xuân ấm áp, thiêng liêng; Khí xuân lễ hội - Niềm tin khởi đầu mới, tái hiện sắc màu rộn ràng của mùa lễ hội đầu năm, đồng thời gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và những khởi đầu tươi sáng phía trước.

Sân khấu Đêm hội Nguyên tiêu được dàn dựng ngoài trời với quy mô hoành tráng, nổi bật bởi hệ thống giàn đèn hiện đại kết hợp hàng trăm lồng đèn đỏ treo cao, tạo nên không gian rực rỡ đặc trưng của mùa lễ hội.

Các tiết mục nghệ thuật tại Đêm hội Nguyên tiêu:

Mở đầu chương trình là tiết mục hát múa Hồng trần, do các ca sĩ Cao Công Nghĩa, Như Ý, Mỹ Hảo cùng nhóm diễn viên Công Minh, Hoàng Sơn, Trung Hiếu và Đoàn múa Nhà hát Bông Sen phối hợp với Nhóm múa Sen Việt biểu diễn. Tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo, tạo nên không khí rộn ràng cho chương trình Ảnh: Dạ Thảo

Điểm nhấn là màn múa lân sôi động, hòa cùng vũ đạo uyển chuyển của các nghệ sĩ trong trang phục cổ trang, tạo nên bức tranh lễ hội vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt Ảnh: Dạ Thảo

Trong không khí rộn ràng của Đêm hội Nguyên Tiêu, ca sĩ Quang Linh nhận được tràng pháo tay của khán giả khi thể hiện ca khúc Người đến từ Triều Châu. Giọng hát nội lực mà tình cảm của anh vang lên, gợi nhắc câu chuyện về hành trình lập nghiệp và gìn giữ cội nguồn của cộng đồng người Triều Châu Ảnh: Dạ Thảo

Các diễn viên múa trong trang phục truyền thống người Hoa, tái hiện khung cảnh phố xưa của cộng đồng người Hoa với những bảng hiệu đỏ, mái nhà cổ và ánh đèn lồng ấm áp. Tiết mục có sự tham gia của nhóm múa ABC và Đoàn múa Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen Ảnh: Dạ Thảo

Lời cuối tình yêu và Tết quê hương qua phần trình diễn của ca sĩ Cẩm Ly và Quốc Đại. Trong trang phục bà ba mộc mạc, cả hai xuất hiện giản dị mà đằm thắm, ngân nga những giai điệu ngọt ngào, gợi nhớ không khí tết quê nhà thân thương Ảnh: Dạ Thảo

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và dàn dựng sân khấu đã tạo nên một mạch cảm xúc liền lạc, tôn vinh tinh thần đoàn viên, sum họp và vẻ đẹp của sự hòa quyện văn hóa trong Đêm hội Nguyên tiêu Ảnh: Dạ Thảo

Tiết mục Hồn trống được dàn dựng hoành tráng, nổi bật với hình ảnh mặt trống đồng lớn ở trung tâm sân khấu. Ca sĩ Hoàng Như Quỳnh và Võ Phương Thủy xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống, cất giọng đầy nội lực, mang đến màu sắc hào sảng, đậm âm hưởng truyền thống cho đêm hội Ảnh: Dạ Thảo

Trên nền tiếng trống rộn ràng, hai giọng ca hòa quyện mạnh mẽ, khi dồn dập, khi lắng sâu, tạo nên cao trào đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa thanh nhạc, tiếng trống và vũ đạo đã khắc họa rõ nét tinh thần thiêng liêng của hồn Việt, góp phần đẩy cao trào cảm xúc cho chương trình Ảnh: Dạ Thảo

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An mang đến tiết mục Thần tài đến, với sắc màu rộn ràng, phấn chấn. Trong không gian ngập tràn ánh sáng, phần trình diễn được dàn dựng vui tươi, kết hợp vũ đạo sinh động Ảnh: Dạ Thảo

Giai điệu tươi sáng cùng phong thái biểu diễn duyên dáng của nghệ sĩ Huỳnh Kiến An đã gửi gắm ước vọng an khang, thịnh vượng và may mắn cho năm mới Ảnh: Dạ Thảo

Ca khúc Vui cùng tết đi do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Giai điệu sôi động, tiết tấu rộn ràng hòa cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng đã khuấy động không gian đêm hội, lan tỏa tinh thần lạc quan, hứng khởi trong những ngày đầu xuân Ảnh: Dạ Thảo

Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình được xây dựng như một bức tranh tổng hòa giữa ký ức truyền thống và đời sống hôm nay. Mỗi tiết mục không chỉ mang giá trị trình diễn, mà còn thể hiện sự đối thoại giữa âm nhạc Hoa và cảm thức thẩm mỹ Việt, nơi ngôn ngữ, giai điệu và cảm xúc cùng hòa quyện tạo nên một không gian nghệ thuật chung.