Quang Linh Vlogs thôi Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Căn cứ điều 20, điều 33, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 4.4, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc thôi Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), người Việt Nam ở Angola.

Quang Linh Vlogs ẢNH: VTC news

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ, các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, tổ chức có liên quan và ông Phạm Quang Linh thực hiện Quyết định này.

Vào tháng 10.2024, Quang Linh Vlogs được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam hiệp thương cử là ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đại diện cho khối kiều bào tại Angola.

Tại đây, Quang Linh chia sẻ, đây là một vinh dự lớn lao mà bản thân chưa từng nghĩ đến và bày tỏ sẽ cố gắng hơn nữa, làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài để không phụ lòng tin tưởng của mọi người.

Tại cuộc họp báo chiều nay 4.4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs; hành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em rọt) cùng 4 bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự.