Quang Minh mừng vì Hồng Đào tỏa sáng, tiết lộ hạnh phúc mới ở tuổi U.70

Hải Duy - Lạc Xuân
30/04/2026 07:17 GMT+7

Ở tuổi U.70, Quang Minh đã tìm thấy bình yên bên bà xã Khánh Chi và con trai nhỏ. Nam danh hài chọn cách sống bình thản, giữ gìn tổ ấm mới sau nhiều biến động.

Cuộc sống hôn nhân của danh hài Quang Minh và bà xã kém 37 tuổi nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Thời gian gần đây, Quang Minh sôi nổi hoạt động nghệ thuật khi liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8Trùm Sò, ra mắt cùng thời điểm. Bên cạnh nghệ thuật, nam danh hài còn gây chú ý với cuộc sống hôn nhân bên bà xã Khánh Chi, kém 37 tuổi. Dù nhận được nhiều lời chúc phúc, chuyện tình cảm của anh cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Chia sẻ với Thanh Niên, Quang Minh cho biết dù đối diện nhiều thị phi anh vẫn trân trọng tổ ấm hiện tại và lựa chọn cách nhìn nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn. Nói về những ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân hiện tại, danh hài 5X cho biết anh và vợ cũ – Hồng Đào đã ly hôn từ năm 2019, đến năm 2020 mới bắt đầu mối quan hệ với Khánh Chi. Tuy vậy, Quang Minh cho biết bản thân vẫn liên tục bị gán ghép với tin đồn ngoại tình, còn vợ hiện tại bị cho là "người thứ ba", khiến cả hai nhiều lần rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực vì những điều tiếng không đáng có.

Quang Minh động viên bà xã vượt qua dư luận

Trước những lời đồn đoán, nam nghệ sĩ bày tỏ: "Người ta có thể gán ghép, đổ tội cho tôi nhiều thứ. Tôi cũng từng rất tức, có lúc muốn livestream để nói cho rõ, nhưng rồi thôi. Với những người đã không thích mình và quá bảo thủ với quan điểm của họ, việc lên tiếng cũng không có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ lương tâm mình tự phán xét là đủ, còn ai làm gì thì người đó tự chịu".

Nam nghệ sĩ cho biết, anh luôn khao khát một mái ấm riêng và hạnh phúc đời thường như bao người, đồng thời mong nhận được sự thấu hiểu từ công chúng thay vì những lời chỉ trích hay dèm pha. Nam danh hài kể, ngay khi hay tin vợ mang thai, anh đã lập tức đưa vợ đi đăng ký kết hôn để thể hiện trách nhiệm với bạn đời. Vượt qua nhiều sóng gió, tổ ấm mới của Quang Minh thêm trọn vẹn khi con trai Dustin (tên thật là Võ Tăng Minh Khôi) chào đời vào tháng 11.2025.

Quang Minh: Tôi vui vì thấy Hồng Đào tỏa sáng

Bảy năm sau ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào đều đã có cuộc sống riêng. Quang Minh đã có cuộc sống mới, còn về phần Hồng Đào cũng có những niềm vui mới đối với nghệ thuật. Trước những ý kiến cho rằng sự nghiệp và danh tiếng của mình có phần "lép vế" so với vợ cũ, nam danh hài bộc bạch anh không cảm thấy chạnh lòng, bởi mỗi người đều có một con đường riêng. "Các phim của Đào đóng, tôi và Chi đều đi xem hết, từ Mai, Mang mẹ đi bỏ, Chị dâu… Dĩ nhiên có phim thích, phim không, nhưng tôi vui vì cô ấy đã thực sự tỏa sáng ở tuổi này", Quang Minh tâm sự.

Nam danh hài không cảm thấy chạnh lòng khi bị nói "hết thời" và không tỏa sáng bằng vợ cũ

Quang Minh nhìn nhận sau chia tay, sự ủng hộ của công chúng thường nghiêng về phía phụ nữ, vì vậy việc Hồng Đào nhận được tình cảm từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả là điều dễ hiểu. Thấy "người cũ" đắt show và tỏa sáng, anh thực sự vui và hãnh diện. Với Quang Minh, điều anh quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của Hồng Đào. Việc cô thành công trong sự nghiệp khiến anh càng thêm vui mừng.

Sau đổ vỡ, nam danh hài từng mong muốn duy trì sự kết nối, giữ mối quan hệ bạn bè với Hồng Đào để cùng chăm lo cho các con. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý cùng những khác biệt trong đời sống khiến việc liên lạc giữa cả hai dần trở nên hạn chế.

Quang Minh trải lòng: "Khi tôi nhắn tin, lúc con vui thì trả lời, không thì thôi, các con vẫn còn giận tôi. Thời gian đầu tôi buồn lắm. Có những dịp như Ngày của cha, tôi để điện thoại ngay đầu giường, chỉ mong một tin nhắn chúc từ con nhưng rồi vẫn không có. Tôi rơi nước mắt vì chạnh lòng. Tôi rất thương con". Nhìn vào những trường hợp như Bằng Kiều hay các cặp đôi khác sau ly hôn con cái vẫn giữ được sự liên lạc, anh không khỏi cảm thấy tủi thân. Nam danh hài chia sẻ, sự ra đời của con trai phần nào giúp anh vơi đi những khoảng trống trong cảm xúc.

