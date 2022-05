Quảng Nam: 2 cụ bà 60 tuổi giằng co nhau, 1 người tử vong

Sáng 11.5, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ bà Lê Thị Định (60 tuổi, ở thôn La Tháp, xã Duy Châu, H.Duy Xuyên) để lấy lời khai về vụ giằng co giữa bà Định và bà Nguyễn Thị Biên (60 tuổi, ở cùng thôn) khiến bà Biên tử vong.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10.5, giữa bà Biên với bà Định có mâu thuẫn với nhau. Trong lúc giằng co, bà Biên bị bà Định xô ngã dẫn đến bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Duy Châu. Tuy nhiên, ít phút sau, bà Biên đã tử vong.





Nhận tin báo, Công an H.Duy Xuyên phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các bên liên quan. Hiện nguyên nhân vụ giằng co khiến một người tử vong đang được điều tra, làm rõ.