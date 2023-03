Quảng Nam: Bệnh nhân 60 tuổi tử vong khi rơi từ tầng 5 bệnh viện

Chiều 6.3, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết một nữ bệnh nhân đang nhập viện điều trị tại bệnh viện thì bất ngờ rơi từ tầng 5 xuống đất và tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 25 phút hôm nay 6.3, một số người nhà đang chăm sóc thân nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam nghe tiếng động mạnh bên ngoài. Khi chạy ra xem, họ tá hỏa phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên nền bê tông.

Hiện trường bà C. rơi từ tầng 5 xuống đất và tử vong C.X

Nhận được tin báo, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để nắm thông tin. Công an TX.Điện Bàn cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, người tử vong được xác định là bà Đ.T.C. (60 tuổi, ở TX.Điện Bàn). Bà C. nhập viện điều trị ngày 4.3, với nhiều bệnh nền. Từ khi nhập viện, bà K. được cháu gái chăm sóc.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay bệnh nhân C. từng nhiều lần điều trị tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc là giờ nghỉ trưa. Kiểm tra tầng 5 nơi bệnh nhân C. nằm điều trị, thấy có ghế nhựa ở khu vực lan can. Người nhà nạn nhân cũng có mặt và xin đưa về để lo hậu sự, đồng thời không yêu cầu khám nghiệm tử thi.