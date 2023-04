Quảng Nam: Cận cảnh dự án nhà cho người thu nhập thấp bị đề nghị điều tra

Sáng 27.4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận đề nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về việc điều tra, làm rõ những sai phạm tại dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp với tổng vốn hơn 700 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO (viết tắt Công ty STO) làm chủ đầu tư.



Trước đó, trong quá trình thanh tra tại dự án này, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện Công ty STO có nhiều sai phạm về việc chuyển nhượng dự án, hợp đồng góp vốn không đúng quy định. Ngoài ra, chủ đầu tư thực hiện hợp đồng với nhiều đơn vị khác triển khai thi công không đúng hợp đồng dẫn đến phát sinh kiện tụng.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thanh tra tỉnh cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam để có văn bản trong việc xử lý kết luận đối với dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp với tổng vốn hơn 700 tỉ đồng này MẠNH CƯỜNG

Bên trong các dãy nhà, mọi thứ vẫn ngổn ngang. MẠNH CƯỜNG

Những thanh sắt đã hoen gỉ vì phơi nắng mưa quá lâu. MẠNH CƯỜNG

Dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2010, chia làm 3 giai đoạn. Dự án có tổng diện tích hơn 12 ha, quy mô đầu tư gồm hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, công trình dịch vụ và hơn 3.600 căn hộ đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, với tổng vốn hơn 700 tỉ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 8.2018 MẠNH CƯỜNG

Sau hơn 13 năm triển khai thi công, chủ đầu tư không thực hiện dự án khiến khu vực trở nên nhếch nhác, hiện mới xây dựng 3 khu nhà ở nhưng trong tình trạng chưa hoàn thiện. Hệ thống đường sá cũng chưa được thảm nhựa, các căn hộ chỉ thực hiện xong phần thô, hệ thống nước, điện chưa được đấu nối... MẠNH CƯỜNG

Trong khuôn viên rộng hàng chục ha, cây cỏ mọc um tùm. MẠNH CƯỜNG

Cỏ dại bên trong căn hộ MẠNH CƯỜNG

Dù đã hơn 13 năm nhưng đến nay dự án chưa hoàn thành bất kỳ hạng mục nào MẠNH CƯỜNG

Do chậm trễ, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được nghiệm thu… nên dự án bị UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi một phần đất MẠNH CƯỜNG

Máy múc phục vụ xây dựng dự án cũng chấp nhận cảnh phơi nắng, phơi mưa do dự án không thể thi công MẠNH CƯỜNG

Theo nhiều người mua căn hộ tại đây, dù dự án không vướng giải phóng mặt bằng, thuận lợi xây dựng nhưng chủ đầu tư không tích cực, không chủ động, thiếu vốn nên dẫn đến chậm tiến độ MẠNH CƯỜNG

Những bao xi măng, gạch nằm ngổn ngang gây nên cảnh nhếch nhác MẠNH CƯỜNG

Người dân không chỉ mòn mỏi hơn 13 năm chờ nhà mà còn mệt mỏi đi đòi quyền lợi vì công ty hàng chục lần thay đổi nhân sự nội bộ MẠNH CƯỜNG

Dãy nhà với hàng trăm căn đang phải "trơ gan cùng tuế nguyệt" MẠNH CƯỜNG

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu Công ty STO làm rõ việc thay đổi cổ đông, có phương án xử lý các tồn tại, vướng mắc với đối tác cũ, khách hàng, thống kê cụ thể các giao dịch huy động vốn; thông báo công khai để người dân biết và thực hiện quyền lợi đất đai… để tỉnh giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ dự án MẠNH CƯỜNG

Những bao xi măng đã hư hỏng do không sử dụng thời gian quá dài. MẠNH CƯỜNG

Dự án có khoảng 300 lô đất nền và 6 block chung cư nhưng mới chỉ xây dựng thô 2 block chung cư, một block chung cư đang đổ sàn rồi bỏ dở

MẠNH CƯỜNG

Cây cỏ dại mọc um tùm sau khi dự án bỏ hoang nhiều năm MẠNH CƯỜNG

Các khung sắt vẫn trơ trọi nằm phơi nắng, phơi mưa MẠNH CƯỜNG

UBND TX.Điện Bàn cho biết địa phương đã hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng từ lâu nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng theo phê duyệt. Chính quyền cũng mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thiện dự án để có nhà ở cho người thu nhập thấp MẠNH CƯỜNG