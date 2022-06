Quảng Nam: Cô gái 22 tuổi nhảy cầu Cửa Đại tự tử

Chiều 11.6, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã huy động lực lượng tìm kiếm tung tích cô gái nhảy cầu Cửa Đại (đoạn xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày (11.6), một cô gái trẻ điều khiển xe máy BS 92G1-318.68, khi đến giữa cầu Cửa Đại thì dừng xe, để lại điện thoại, dép và mảnh giấy ghi số điện thoại người thân rồi nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường định can ngăn nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.Hội An cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đồn biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) điều động 2 ca nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến 16 giờ chiều nay, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.





Qua xác minh, cô gái nhảy cầu Cửa Đại tự tử tên H.T.N.T. (22 tuổi, ở H.Quế Sơn, Quảng Nam). Hiện người nhà nạn nhân đã đến cầu Cửa Đại để phối hợp tìm kiếm.

Nguyên nhân cô gái trẻ nhảy cầu Cửa Đại tự tử đang được điều tra, làm rõ.