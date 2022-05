Người cha để lại bức thư viết tay trước khi ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại

Chiều 18.5, Công an TP.Hội An cho biết hàng chục nhân viên thuộc các lực lượng cứu hộ cùng ca nô vẫn đang quần thảo dọc sông Thu Bồn, từ cầu Cửa Đại ra cửa biển để tìm kiếm tung tích bé gái 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại trên địa bàn.

Ngoài ra, nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân cùng những thợ lặn giỏi và ngư cụ cũng được người dân tự nguyện huy động để kéo lưới, tìm kiếm tung tích bé M.N.H.L. (6 tuổi).

Tuy nhiên, đến 16 giờ hôm nay (18.5), các lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích của cháu bé.

Hiện, Hội Chữ thập đỏ Hội An cùng bà con địa phương mở một thùng quyên góp để vận động giúp đỡ thân nhân của cha con nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn là anh M.X.B. (29 tuổi) và bé M.N.H.L..

Đáng chú ý, theo một lãnh đạo Công an TP.Hội An, trước khi ôm con gái nhảy cầu tự tử, anh B. đã để lại một bức thư viết tay với nội dung nói về những bế tắc trong đời sống riêng tư của gia đình.

Trong bức thư, anh cũng gửi lời xin lỗi người vợ và nhắn gửi rằng sẽ cho chị một mình, "một con đường màu xanh mới", để chị "bước đi thoải mái, không vướng thứ gì hết".

Ngoài ra, người đàn ông này cũng gửi lời xin lỗi, xin tha thứ từ con gái và cho rằng không có cách nào khác nên hai cha con "cùng đi". Anh cũng cho rằng đây là lựa chọn cuối cùng vì "hết thế rồi".

Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Hội An, anh B. ở Quảng Bình, cưới vợ và ở trọ tại TP.Đà Nẵng; nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cha ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại được xác định là do mâu thuẫn chuyện vợ chồng.