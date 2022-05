Vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại: Xuyên đêm tìm tung tích bé gái 6 tuổi

Sáng 18.5, một lãnh đạo Công an TP.Hội An cho biết đơn vị vẫn đang tích cực tìm kiếm bé gái trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại trên địa bàn.

“Trong tối qua, lực lượng công an tỉnh, Công an TP.Hội An, bộ đội biên phòng tỉnh, chính quyền xã Cẩm Thanh và người dân đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Trong sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo vị này, người đàn ông ôm con nhảy cầu tự tử quê ở tỉnh Quảng Bình, cưới vợ và ở trọ tại TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn chuyện vợ chồng dẫn đến vụ việc đau lòng nói trên.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.Hội An xác định được danh tính người cha ôm con gái nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn tự tử là anh M.X.B. (29 tuổi, tạm trú tại khối phố An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Con gái của anh B. là cháu M.N.H.L. (6 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 17.5, người dân phát hiện trên cầu Cửa Đại (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) có chiếc xe máy biển số 29E1 - 780.14 đang dựng, bên cạnh có đôi dép trẻ con.

Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân đã trình báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Công an TP.Hội An có mặt tại hiện trường lấy thông tin; đồng thời huy động lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm tung tích nạn nhân dưới sông Thu Bồn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (17.5), thi thể anh M.X.B. được tìm thấy.