Quảng Nam: Thả lưới, tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Thu Bồn

Chiều 18.2, Công an xã Cẩm Kim (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết trong lúc đi đánh cá trên sông Thu Bồn, hai vợ chồng ngư dân địa phương phát hiện một thi thể người đàn ông. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, lúc 9 giờ 25 cùng ngày, khi thả lưới trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Cẩm Kim, vợ chồng ngư dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông. Ngay sau đó, họ đã đưa thi thể này vào bến đò Cẩm Kim và trình báo với cơ quan chức năng





Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Sơ Văn Dũng (50 tuổi, ở P.Cẩm Phô, TP.Hội An).

Hiện nguyên nhân nạn nhân tử vong đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.