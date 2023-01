Quảng Nam: Công an điều tra vụ một phụ nữ bị tưới xăng đốt giữa đường

Chiều 29.1, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an H.Duy Xuyên đang làm rõ việc một phụ nữ bị vây đánh, tưới xăng đốt giữa đường, nghi do ghen tuông.

Theo vị này, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc xuất phát từ việc ghen tuông. Công an H.Duy Xuyên đang thụ lý ban đầu, khi đầy đủ thông tin sẽ chuyển lên công an tỉnh.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm khoảng 3 người xông vào đánh một người mặc áo đen. Sau đó, một người trong nhóm đã tưới xăng, rồi châm lửa đốt nạn nhân ngay trên đường.

Khoảng 20 giây sau, ngọn lửa được dập tắt, nạn nhân nằm bất động dưới đường. Đoạn clip sau khi xuất hiện đã gây xôn xao dư luận.





Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên), xác nhận vụ việc mà đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua xảy ra trên địa bàn khối phố Mỹ Hoà (TT.Nam Phước) vào sáng 26.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán).

“Nguyên ban đầu được biết là ghen tuông. Nạn nhân là người ở TP.Đà Nẵng còn người tưới xăng đốt nạn nhân là ở TX.Điện Bàn (Quảng Nam). Sau khi bị thiêu, nạn nhân bị thương nặng và được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Hiện vụ đang được Công an H.Duy Xuyên đang điều tra làm rõ”, ông Thanh nói.