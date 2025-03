'Quảng Nam, Đà Nẵng về chung một nhà cần có tầm nhìn mới, cách làm mới'

Phát huy "lợi thế của một thành phố mới"

Ngày 28.3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28.3) và 50 năm Ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3).

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, trong thời gian tới, TP.Đà Nẵng có nhiều thuận lợi với nền tảng kinh tế duy trì nhịp độ phát triển khá, đồng thời được Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện để khơi thông, phát huy nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng chủ trì hội thảo khoa học vào sáng 28.3 ẢNH: HOÀNG SƠN

Trên cơ sở các tham luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, từ vai trò lịch sử 95 năm của Đảng và thực tiễn hiện nay, đặt ra cho Đảng bộ thành phố phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Theo ông Quảng, cần xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay; kiên trì, kiên quyết thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tặng quà, tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ẢNH: HOÀNG SƠN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của đất và con người Quảng Nam - Đà Nẵng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển quê hương, dù là trong thời bình hay thời chiến, chúng ta đều nhận thấy lịch sử đã ghi lại và đúc kết truyền thống đoàn kết, keo sơn, sắc son của tình quân dân và bài học lịch sử về sức mạnh "lòng dân". Cùng với đó là những phẩm chất tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đi đầu và sáng tạo của con người Đà Nẵng.

"Phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh nội sinh của thành phố và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, đồng hành của các ban, bộ, ngành để chủ động tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách có tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhất là sắp tới đây, khi Quảng Nam, Đà Nẵng về chung một nhà thì cần có tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của một thành phố mới", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Thu hút nhân tài là quyết sách hàng đầu của Đà Nẵng

Đề cập vấn đề đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, cần chú trọng sự phát triển cân đối, hài hòa giữa nguồn nhân lực khu vực công và khu vực tư.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố sau khi hoàn thành việc sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, nhất là khơi dậy khát vọng vươn lên, phẩm chất tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo ẢNH: HOÀNG SƠN

"Cùng với đó, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với thu hút nhân tài, các chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực, nhất là tài chính, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn. Xem đây là quyết sách hàng đầu, là giải pháp quan trọng thay đổi, phát triển Đà Nẵng trong thời đại công nghệ số", ông Quảng nói.

Về phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng xứng tầm với phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển. Phát huy, mở rộng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội nhân văn hướng tới phục vụ lợi ích của người dân đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu cụ thể hóa và xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Đà Nẵng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với những đặc trưng của thành phố phát triển bền vững, công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục, y tế xã hội hóa cao, an sinh và phúc lợi xã hội cao, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28.3) và 50 năm Ngày giải phóng thành phố (29.3) thu hút hàng trăm đại biểu tham dự ẢNH: HOÀNG SƠN

"Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng TP.Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tin cậy, đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư của doanh nghiệp và du khách", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bế mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị thành phố, Đảng ủy UBND thành phố xây dựng báo cáo kết quả hội thảo, nhất là tập trung tổng hợp, phân tích, đánh giá những đề xuất, hiến kế của các đại biểu đối với sự phát triển thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 15.4.

Văn phòng Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, tiếp thu những gợi ý, đề xuất thiết thực, khả thi từ hội thảo này để đưa vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố và xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết đại hội.