Quảng Nam: Đâm hàng xóm tử vong rồi về nhà ngủ

Chiều 20.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Đức Hân (37 tuổi, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam), để điều tra về tội giết người. Hân là nghi phạm đâm hàng xóm tử vong.

Hiện trường Hân đâm anh T. tử vong NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 15 giờ 30 ngày 10.12, trong lúc Hân đang ngủ thì nghe tiếng la chửi của hàng xóm là anh T.Q.T (38 tuổi).

Khi đi ra trước sân, Hân thấy anh T. đang đứng trước cổng cách nhà Hân 20 m, nhìn về phía Hân chửi, nên cả hai xảy ra cãi vã.

Bực tức, Hân đi vào bên hông nhà lấy cây sắt dài hơn 1,5 m đi đến nhà anh T. Lúc này, anh T. đang đi vào lại hiên nhà đứng sát hàng rào chửi bới, Hân đứng bên ngoài cầm cây sắt đâm thẳng vào ngực anh T., khiến nạn nhân loạng choạng rồi gục ngã.

Chưa dừng lại ở đó, Hân cầm cây sắt đi vào, tiến đến vị trí của anh T. đang nằm, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của anh T. Khi thấy nạn nhân không cử động, Hân bỏ về nhà, đem cất giấu cây sắt dưới giường rồi thản nhiên đi ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra.