Quảng Nam: Điều tra án mạng cha và con trai 1 tuổi tử vong

Sáng 2.4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), điều tra vụ án mạng 2 cha con ở địa phương này tử vong với vết thương trên cổ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày (2.4), Công an P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn) nhận được tin báo tại ngôi nhà ông N.T.T (47 tuổi, ở khối phố Câu Hà, P.Điện Ngọc), người dân phát hiện ông T. và con trai nằm bất động trên vũng máu.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam có mặt điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng khiến 2 cha con tử vong NAM THỊNH

Theo đó, con trai ông T. là cháu N.Q.P (1 tuổi) nằm dưới nền nhà với vết thương do bị dao đâm ở vùng cổ, còn ông T. nằm bất động trên vũng máu với một vết cắt sâu trên cổ.

Người dân sau đó đưa cả hai cha con đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông T. và cháu P. đã tử vong tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TX.Điện Bàn đã có mặt điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao dài khoảng 30 cm, có dính dấu máu.

Công an TX.Điện Bàn cho hay qua điều tra, xác minh ban đầu xác định nghi vấn ông T. dùng dao đâm con mình rồi cắt cổ tự tử. Hiện thi thể hai cha con đã được đưa về gia đình, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.