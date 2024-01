Quảng Nam: Hai bị can đường dây lô đề được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ

Chiều tối 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Tiến Lâm (40 tuổi), Lê Đặng Hà Vy (34 tuổi), Nguyễn Thị Quế My (37 tuổi), Nguyễn Xuân Quý (43 tuổi, cùng ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Thái Tiến Lâm, Nguyễn Xuân Quý. Riêng Nguyễn Thị Quế My, Lê Đặng Hà Vy được cho tại ngoại vì đang chăm sóc con nhỏ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Quế My NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12.2022 đến nay, các bị can Lâm, Vy, My, Quý đã cấu kết cùng hơn 20 nghi phạm ở TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Núi Thành tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 bị can nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 140 triệu đồng.

Hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi lô đề đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.