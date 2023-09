Quảng Nam: Khởi tố bị can đâm chết người trong quán nhậu

Ngày 20.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoàng Phi (33 tuổi, ở xã Tiên Mỹ, H.Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.



Theo kết quả điều tra, lúc 22 giờ 30 ngày 15.9, tại một quán nhậu ở TT.Tiên Kỳ (H.Tiên Phước), giữa Trần Hoàng Phi và N.T.B (29 tuổi, ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trần Hoàng Phi tại cơ quan điều tra NAM THỊNH

Trong lúc xô xát, Phi cầm dao, vỏ chai bia đâm vào người B. dẫn đến bị thương nặng. Ngay sau đó, anh B. được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nhận được thông tin, Công an H.Tiên Phước đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đến lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt Phi. Đến 2 giờ 30 ngày 16.9, Trần Hoàng Phi đến Công an H.Tiên Phước đầu thú.