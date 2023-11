Quảng Nam: Mưa lớn gây ngập lụt, người dân lội nước đi khám bệnh

Người dân phải lội nước đến bệnh viện

Sáng 13.11, mưa lớn kéo dài tại địa bàn Quảng Nam gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn khiến nhiều đoạn đường ở trung tâm H.Đại Lộc ngập sâu, giao thông qua trung tâm huyện bị chia cắt, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, tại đường Quang Trung, trước Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (đóng tại H.Đại Lộc), có đoạn ngập sâu khoảng hơn 1 m. Các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này. Người dân phải lội nước đến bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ vất vả di chuyển qua đoạn đường ngập lụt để đến nơi làm việc.

Mưa lớn khiến đường Quang Trung bị ngập sâu, giao thông trước Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (H.Đại Lộc) bị chia cắt

NAM THỊNH

Có người thân đang chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Hai (xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc) phải lội nước lụt vào chăm sóc bệnh nhân. "Cổng bệnh viện bị ngập sâu, tôi phải lội nước lụt đi mua đồ ăn sáng cho người thân", bà Hai nói.

Người dân bì bõm lội nước đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam vào sáng 13.11 NAM THỊNH

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, nhiều tuyến đường ở TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc, Quảng Nam) bị ngập sâu NAM THỊNH

Hàng quán trước cổng bệnh viện ngập sâu

Mưa lớn kéo dài liên tục khiến hệ thống thoát nước trước Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam dường như "tê liệt". Bên cạnh đó, nước sông Vu Gia (TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) dâng cao gây ngập lụt diện rộng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng quán ở trước cổng bệnh viện bị ngập lụt khoảng 40 - 50 cm, gây hư hỏng nhiều hàng hóa.

Tất bật dọn hàng chạy lụt, vợ chồng anh Lê Huy Viễn, chủ cửa hàng thiết bị y tế Nasa (đường Quang Trung, TT.Ái Nghĩa), cho biết từ 7 giờ sáng mưa lớn, nước sông dâng cao, nước mưa không thể thoát nên gây ra tình trạng ngập lụt tại cửa hàng.

Nước ngập vào các hàng quán ở đường Quang Trung (TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) NAM THỊNH

Chủ cửa hàng khổ sở dọn thiết bị y tế ở TT.Ái Nghĩa chạy lụt vào sáng 13.11 NAM THỊNH

"Mặc dù đêm qua khi có mưa lớn tôi đã chuẩn bị kê cao đồ đạc nhưng nước tràn vào cửa hàng khiến nhiều thiết bị y tế bị ngập nước, hư hỏng các máy móc, thiết bị. Ban đầu tôi ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng", anh Viễn nói.

Cửa hàng thiết bị y tế Nasa (đường Quang Trung, TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) bị ngập lụt gây hư hại nhiều thiết bị y tế NAM THỊNH

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đặc biệt, cảnh báo từ ngày 15 - 17.11, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.



Sáng 13.11, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên và ở mức dưới báo động 1. Từ đêm nay đến ngày 18.11, các sông trên địa bàn Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 5 - 8 m, hạ lưu đạt từ 1 - 3 m.

Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Thu Bồn ở mức báo động 2 đến trên báo động 2, trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến trên báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.