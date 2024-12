Quảng Nam: Mưa lớn, hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết xả lũ

Sáng 28.12, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết đã thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh, hiện đang điều tiết duy trì mực nước hồ đến cuối tháng 12 ở cao trình 32 m theo quy định. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất Quảng Nam.

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 28.12, mực nước hồ Phú Ninh là 32,44 m; mực nước hạ lưu tại Trạm thủy văn Tam Kỳ lúc 7 giờ là 1,29 m - dưới báo động 1 là 0,41 m.

Lúc 14 giờ ngày 28.12, hồ chứa nước Phú Ninh được điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 25 - 800 m3/giây ẢNH: C.X

Để duy trì mực nước hồ theo quy định, lúc 14 giờ hôm nay (28.12), hồ chứa nước Phú Ninh sẽ điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng 25 - 800 m3/giây.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong sáng nay, mực nước trên các sông Tam Kỳ đang lên và ở mức dưới báo động 1. Từ trưa nay đến ngày mai (29.12), mực nước trên sông Tam Kỳ tiếp tục tăng và khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ dao động trên báo động 1.

Trong khi đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết dự báo trong 24 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa; các địa phương vùng đồng bằng phía nam có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Cấp độ rủi ro do thiên tai do lốc, sét, mưa lớn cục bộ là cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.