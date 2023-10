Quảng Nam: Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở TP.Tam Kỳ biến thành sông

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều nay 15.10, các tuyến đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Điện Biên Phủ, Trần Quý Cáp, Trưng Nữ Vương… ở TP.Tam Kỳ bị ngập sâu, có nơi đến hơn 0,5 m, nhiều phương tiện chết máy. Nước dâng cao cũng khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu.



Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo các ngành, địa phương trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đồng thời vận động đưa người già neo đơn trong vùng ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 6 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ ngập lụt cục bộ xảy ra ở những vùng trũng thấp và ven sông tại các địa phương như TP.Tam Kỳ, H.Núi Thành... Thời gian ngập có khả năng diễn ra kéo dài đến 16 giờ ngày mai 16.10, có nơi ngập đến 0,7 m, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp 1.

Tuyến đường Hùng Vương giao với Trưng Nữ Vương ngập sâu do mưa lớn nhiều ngày MẠNH CƯỜNG

Nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ MẠNH CƯỜNG

Đường Hùng Vương trước trụ sở UBND TP.Tam Kỳ ngập sâu 0,5 m MẠNH CƯỜNG

Nhiều phương tiện chết máy phải nhờ xe cứu hộ MẠNH CƯỜNG

Trên địa bàn TP.Tam Kỳ vẫn đang có mưa lớn, nguy cơ ngập úng kéo dài trong vài ngày tới MẠNH CƯỜNG

Mưa lớn khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn MẠNH CƯỜNG

Theo dự báo, những ngày tới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa rất to MẠNH CƯỜNG

Nhiều người gửi xe để đi bộ về nhà do các tuyến đường đã bị ngập sâu MẠNH CƯỜNG

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua vùng nước sâu MẠNH CƯỜNG

Vất vả vượt qua đoạn đường ngập nước MẠNH CƯỜNG

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ ngập úng MẠNH CƯỜNG