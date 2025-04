Quảng Nam phát động 'Bình dân học vụ số’

Chương trình đào tạo trực tuyến "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai trên nền tảng One Touch tại địa chỉ https://quangnam.onetouch.edu.vn.

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề đa dạng, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 5.700 cán bộ các cấp, gần 2.000 lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp, cùng hơn 7.000 người dân, học sinh, sinh viên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Các khóa học tập trung vào các lĩnh vực then chốt như kinh tế số, xã hội số, kỹ năng số trong cơ quan nhà nước, an toàn thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và doanh nghiệp; kỹ năng số và an toàn internet cho học sinh, cộng đồng. Ngay trong buổi sáng phát động, đã có 3.444 học viên đăng ký tham gia nền tảng trực tuyến này.