Quảng Nam: Tàu cá cùng 4 ngư dân chìm trên biển

Chiều 2.4, một lãnh đạo UBND H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết 1 một tàu cá cùng 4 ngư dân địa phương đang hoạt động trên biển không may tàu bị phá nước dẫn đến chìm.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 25 phút cùng ngày, Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa (đóng tại xã Tam Hòa, H.Núi Thành) tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Thanh Vũ (30 tuổi, ở xã Tam Hòa), báo cáo về việc tàu QNa-90187 TS do ngư dân Huỳnh Thanh Tuấn (55 tuổi, ở xã Tam Hòa) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đang hoạt động cách cửa An Hòa khoảng 118 hải lý thì tàu bị phá nước dẫn đến chìm. Thời điểm đó trên tàu có 4 ngư dân (kể cả thuyền trường).

Tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các tàu cá hoạt động gần đó tham gia cứu hộ.

Ngay sau đó, 4 ngư dân trên tàu QNa-90187 TS đã được tàu cá QB-91449 TS tiếp cận cứu hộ đưa lên tàu an toàn. Sức khỏe 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ổn định