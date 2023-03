Quảng Nam thông tin việc thanh tra các dự án công ty ông Nguyễn Viết Dũng

Sáng 15.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Như Công, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Thanh tra Chính phủ hiện đã dừng việc thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có các dự án của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng làm Chủ tịch HĐQT.



"Do có việc bận nên đoàn tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra, khi nào tiến hành thanh tra trở lại thì sẽ thông báo sau. Trước đó, đoàn chỉ mới thu thập các thông tin, tài liệu chứ chưa có thông báo kết luận", ông Công nói.

Khu phố chợ Điện Nam Bắc do Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư C.X

Về thông tin cho rằng, Thanh tra Chính phủ đang triển khai thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với vụ việc và các dự án của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng tại Quảng Nam, ông Công cho biết nếu thanh tra thì sẽ thanh tra hết tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh, không riêng gì các dự án do Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư.

"Hiện tỉnh cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh cho Thanh tra Chính phủ để theo dõi", ông Công thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho hay mới đây Thanh tra Chính phủ đã đề nghị tỉnh báo cáo các dự án liên quan có vốn đầu tư ngoài Nhà nước từ ngày 1.1.2016 đến nay. Hiện chưa biết kiểm tra, thanh tra dự án cụ thể nào.

Xem xét kỷ luật Đảng với ông Nguyễn Viết Dũng

Cung cấp thông tin 104 dự án để phục vụ công tác thanh tra

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư các dự án bất động sản báo cáo bằng văn bản về tình hình, số liệu liên quan đến việc chuyển nhượng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn đầu tư thứ cấp của các chủ dự án kinh doanh nhà ở, khu đô thị trên địa bàn (số khách hàng, diện tích, tiền thu được…).



Theo danh sách, có 104 dự án phải cung cấp thông tin để phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Phần lớn các dự án nằm trên địa bàn TX.Điện Bàn, TP.Hội An, H.Thăng Bình và H.Núi Thành. Nhiều dự án đã xảy ra việc mua bán, chuyển nhượng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn đầu tư thứ cấp phức tạp, gây tranh chấp kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong số 104 dự án trên có 8 dự án hạ tầng đô thị và giao thông lớn do Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư trên địa bàn TX.Điện Bàn.

Cụ thể, 8 dự án này gồm: Khu đô thị Ngọc Dương Riverside; Khu Ngọc Dương River mở rộng; Khu dân cư Ngọc Vinh; Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc; Khu phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn 2); Khu tái định cư và quỹ đất đối ứng đường trục chính (Khu đô thị DatQuang Riverside 2); Khu phố chợ Điện Nam Bắc và Khu đô thị DatQuang.

Như Thanh Niên đã thông tin, Thị ủy Điện Bàn đã chỉ đạo chi bộ nơi ông Nguyễn Viết Dũng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam (ông Dũng là người hành hung nữ nhân viên sân golf khiến nạn nhân phải nhập viện - PV) đang sinh hoạt, họp để xem xét kỷ luật Đảng đối với ông Dũng.

Ông Nguyễn Viết Dũng phát biểu tại một kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam MẠNH CƯỜNG

Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng sẽ có kết quả kỷ luật đối với ông Dũng trong tháng 3 này. Chiếu theo Quy định số 69 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành, ông Dũng vi phạm điều 54 của Quy định là "vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh".

Trước đó, do bất đồng về cách tính số gậy golf trong lúc đánh golf, ông Nguyễn Viết Dũng cầm gậy đánh chị N.A.T.L (nữ nhân viên phục vụ sân golf).

Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra, sau đó kết luận không đủ cơ sở xếp tỷ lệ thương tích đối với chị L. Chị L. cũng không yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố ông Dũng về hành vi cố ý gây thương tích. Hai bên cũng đã thống nhất hòa giải. Do đó, cơ quan công an và Viện KSND Q.Ngũ Hành Sơn thống nhất không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Viết Dũng, nhưng xử phạt ông Dũng 6,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.