Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn, sạt lở chia cắt nhiều nơi

Hôm qua 16.10, mưa lớn vẫn diễn ra ở nhiều địa phương tại Quảng Nam. Tính đến chiều tối qua, thống kê của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho thấy xảy ra tình trạng sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường giao thông, một số tuyến giao thông bị chia cắt. Ngoài ra, hơn 500 m bờ biển Hội An đoạn qua P.Cẩm An (TP.Hội An) và hơn 1 km bờ biển thôn Trung Phường (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên) bị sạt lở nghiêm trọng.

Ở vùng cao, xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm. Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho biết bờ kè sân thể thao của nhà văn hóa xã Trà Don sạt lở, hư hỏng với chiều dài khoảng 32 m, sụt lún đất khối lượng 120 m3 và hiện tại vẫn đang tiếp tục sạt lở. Sạt lở đất phía taluy dương làm hư hỏng 20 m tường rào, đất đá tràn vào sân vận động xã Trà Dơn với khối lượng 150 m3. Điểm trường Tắk Ngo - Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh) cũng bị sạt lở phía taluy âm. Chính quyền huyện đã chỉ đạo xã Trà Linh phối hợp nhà trường tạm thời di dời các trang thiết bị dạy học đến điểm trường Tắk Ngo (thôn 2) để tiếp tục dạy học.

Người dân xã Tam Đàn phải dùng ghe để di chuyển do nước ngập sâu MẠNH CƯỜNG

Tại H.Đông Giang, tuyến ĐH3.ĐG (xã Jơ Ngây - Kà Dăng) bị ngập sâu tại khúc ngầm Ba Nga; tuyến ĐH12.ĐG (xã Za Hung - Jơ Ngây) bị sạt lở đất phía taluy dương ở một số vị trí, ước khối lượng đất đá khoảng hơn 500 m3. Riêng đường xã và đường giao thông nông thôn, sạt lở gây tắc đường cục bộ tại tuyến đi trung tâm xã Kà Dăng, hơn 3.000 m3 đất đá tràn xuống mặt đường. Tuyến giao thông Đào - Aram giai đoạn 1 bị sạt lở taluy âm gây sụt lún nền và mặt đường với chiều dài khoảng 50 m.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó chủ tịch UBND H.Đông Giang, cho biết địa phương còn ghi nhận nhiều diện tích cây trồng và nhà ở người dân bị ngập, sạt lở. Huyện đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 16.10, mưa lớn gây ngập sâu gần 1 m ở nhiều khu vực thấp trũng ở xã Tam Đàn (H.Phú Ninh), xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), người dân phải dùng ghe di chuyển. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cảnh báo mưa vừa, mưa to đến rất to sẽ còn diễn ra trong 2 ngày 17 - 18.10. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Trong 2 ngày 17 - 18.10, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ ở thượng lưu từ 4 - 7 m, hạ lưu từ 1 - 3 m. Đỉnh lũ trên các sông cao nhất lên đến trên báo động 2.