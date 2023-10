Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở từ miền núi xuống miền biển

Sáng 16.10, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho hay, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường xã, huyện, tỉnh. Một số tuyến giao thông bị chia cắt gây khó khăn trong công tác thống kê thiệt hại.

Ngoài ra, hơn 500 m bờ biển Hội An đoạn qua P.Cẩm An (TP.Hội An) và hơn 1 km bờ biển thôn Trung Phường (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên) bị sạt lở nghiêm trọng.



Bờ biển Hội An sạt lở nghiêm trọng những ngày qua MẠNH CƯỜNG

Mưa lớn cũng gây chìm 1 tàu cá ở TP.Hội An, sụp 1 cầu dân sinh ở H.Thăng Bình; riêng cây trồng thì ngập, hư hại 118,8 ha lúa nước, hoa màu.

Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, tỉnh Quảng Nam đã di dời, sơ tán xen ghép 102 hộ. Trong đó, H.Đông Giang 4 hộ, TP.Tam Kỳ 30 hộ, H.Tây Giang 5 hộ và H.Phú Ninh 73 hộ.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cảnh báo, từ ngày 16 - 18.10, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ ở thượng lưu từ 4 – 7 m, hạ lưu từ 1 – 3 m.

Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: sông Vu Gia ở mức báo động (BĐ) 2 đến trên BĐ3, sông Thu Bồn ở mức BĐ2 đến trên BĐ2, sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến trên BĐ2.

Ngoài ra, từ ngày 16 - 18.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 80 – 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ ngày 18.10, mưa có xu hướng giảm dần về lượng và diện. Các địa phương trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 3.