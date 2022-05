Quảng Nam: Truy nã bị can mượn xe của bạn mang đi cầm cố rồi bỏ trốn

Sáng 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với bị can Trương Đình Ái (29 tuổi, ở thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5.2020, Trương Đình Ái đến tiệm hớt tóc của anh Huỳnh Xuân Đức (29 tuổi, ở xã Đại Hiệp) chơi rồi hỏi mượn xe máy BS 92E1-260.13 của anh Đức để đi công việc. Ái mượn cả chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận đăng ký xe máy của anh Đức.

Anh Đức tin tưởng bạn thân nên đồng ý đưa xe máy và các giấy tờ liên quan cho Ái mượn.

Khi Ái đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi hối thúc trả khoản nợ vay trước đó. Do không có tiền trả nên Ái nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của anh Đức.

Ái chạy xe đến một cửa hàng cầm đồ ở TP.Đà Nẵng cầm cố xe được 15 triệu đồng, nhưng thông báo với anh Đức là đang có việc ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).





Đến tháng 7.2020, Ái vào TP.HCM sống lang thang. Nhiều lần liên lạc bất thành, sau 2 tháng mất xe máy, anh Đức trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đại Lộc đã làm rõ hành vi vi phạm của Ái. Ngày 21.9.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đại Lộc ra quyết định khởi tố bị can đối với Ái về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, sau khi Ái bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đại Lộc đã ra quyết định truy nã Ái.

Công an H.Đại Lộc thông báo, khi phát hiện hoặc biết thông tin về bị can bị truy nã Trương Đình Ái, người dân báo ngay cho Công an H.Đại Lộc (qua số điện thoại: 0931999707). Đồng thời, công an kêu gọi gia đình, thân nhân của Ái động viên Ái ra đầu thú.