TP.HCM: Truy nã bị can thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Ngày 2.5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Phạm Tấn Phát (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, ngày 26.7.2019, Phạm Tấn Phát đại diện Công ty T.P ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái với ông T.H.A. Thời điểm này, Phát đã thuê 1 ô tô hiệu Toyota Fortuner BS 51G - 763.58 có giá trị hơn 1,1 tỉ đồng. Sau khi nhận các giấy tờ xe liên quan, Phát thanh toán trực tiếp tiền 3 tháng thuê xe cho ông A. là 40 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán nữa.

Ngày 5.10.2019, ông A. kiểm tra hệ thống định vị xe qua điện thoại thì phát hiện Phát đã ngắt cả 2 hệ thống định vị trên xe. Đồng thời ông A. không liên lạc được với Phát, không biết xe của ông đang ở đâu, do ai quản lý. Ngày 27.11.2019, ông A. gửi đơn tố cáo hành vi của Phát đến cơ quan công an.





Ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Phát và được Viện KSND cùng cấp ra quyết định phê chuẩn quyết định, lệnh này.

Đến ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành xác minh tình trạng nơi cư trú của Phát tại xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai để thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thì Phát không có mặt tại địa phương từ khoảng tháng 10.2019, không rõ Phát đang ở đâu, làm gì. Ngoài ra, qua xác minh tại ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, H.Gò Công Đông, Tiền Giang nơi Phát đăng ký thường trú trước khi chuyển đến Đồng Nai, CQĐT xác nhận Phát cũng không có mặt tại địa phương.

Vì vậy, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Tấn Phát về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; đồng thời yêu cầu bị can Phát ra đầu thú tại địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10; hoặc gọi số điện thoại: 0868 177 879 gặp điều tra viên Ngô Văn Hiệp, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.