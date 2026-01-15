Quảng Ngãi: Băng rừng, vượt suối để đưa điện về Tu Thôn

Ngày 14.1, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã xây dựng phương án cấp điện sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân thôn Tu Thôn (xã Măng Bút), nhằm từng bước bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, bền vững cho người dân vùng núi cao.

Do chồng lấn địa lý nên hàng trăm hộ dân thôn Tu Thôn (xã Măng Bút, Quảng Ngãi) chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thôn Tu Thôn hiện có 2 cụm dân cư: 3B với 123 hộ và 3A với 115 hộ. Đến nay, cả hai cụm dân cư này vẫn chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia. Do địa hình đồi núi cao, chia cắt phức tạp, giao thông khó khăn, việc đầu tư hạ tầng điện gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của Sở Công thương do ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở, làm trưởng đoàn đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty CP Thủy điện Nam Vao, tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường để đánh giá điều kiện hạ tầng, làm cơ sở xây dựng phương án cấp điện.

Do nhiều điểm dân cư nằm ở khu vực đồi núi cao, không có đường giao thông, đoàn công tác phải băng rừng, vượt suối trong nhiều giờ mới tiếp cận được khu vực khảo sát.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hiện trường để đánh giá điều kiện hạ tầng, làm cơ sở xây dựng phương án cấp điện cho người dân ở thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Qua kiểm tra, các đơn vị thống nhất phương án cấp điện cho cụm dân cư 3B. Trước mắt, ngành điện sẽ đầu tư xây dựng lưới điện để cấp điện sinh hoạt cho khoảng 30 hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời, xây dựng mới một trạm biến áp nhằm cấp điện cho 93 hộ còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 30.4.2026.

Đối với cụm dân cư 3A, do người dân sinh sống rải rác trong khu vực rừng, chưa có đường giao thông và hành lang kỹ thuật để xây dựng lưới điện trung áp, nên hiện chưa có phương án khả thi để cấp điện từ lưới điện quốc gia. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp trong thời gian tới.

Chồng lấn địa giới hành chính nên việc đầu tư điện và hạ tầng kéo dài

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, sau khi tỉnh Quảng Ngãi mới được hình thành, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cấp điện cho người dân thôn Tu Thôn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm đời sống sinh hoạt, giúp người dân yên tâm sinh sống lâu dài. "Ngành công thương xác định phải khẩn trương, quyết liệt triển khai các giải pháp để người dân sớm được sử dụng điện. Thời gian tới, sở sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án đã đề ra, quyết tâm bảo đảm cụm dân cư 3B có điện đúng kế hoạch; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án cấp điện cho cụm dân cư dân cư 3A", ông Mân nhấn mạnh.

Đường đến các cụm dân cư ở thôn Tu Thôn, xã Măng Bút rất khó khăn ẢNH: CẨM ÁI

Cũng theo ông Mân, do địa hình đồi núi phức tạp, hiện nay cả hai cụm dân cư 3A và 3B vẫn chưa có sóng điện thoại di động. Trước thực tế này, Công ty CP Thủy điện Nam Vao đã thống nhất chia sẻ hệ thống cáp quang của nhà máy để đầu tư trạm BTS, phục vụ kết nối thông tin liên lạc cho người dân.

Ngoài ra, Sở Công thương đã đề nghị Sở KH-CN chủ trì, phối hợp với Viettel Quảng Ngãi khảo sát, xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng viễn thông, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực này.

Liên quan vấn đề trên, ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, cho biết thôn Tu Thôn trước khi sáp nhập thuộc xã Đăk Nên (H.Kon Plông, Kon Tum). Do khu vực này từng chồng lấn địa giới hành chính với xã Trà Vinh (H.Nam Trà My, Quảng Nam; nay thuộc TP.Đà Nẵng), nên việc đầu tư điện và hạ tầng kéo dài nhiều năm. "Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn rất khó khăn. Việc sớm có điện sẽ tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế", ông Trà nói.