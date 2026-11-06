Quảng Ngãi điều chỉnh tăng 531 tỉ đồng cho tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 14 diễn ra sáng 6.11, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, nâng tổng mức đầu tư từ 3.500 tỉ đồng lên 4.031 tỉ đồng, tăng 531 tỉ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng cao trong quá trình thực hiện.

Chi phí giải phóng mặt bằng tăng thêm 531 tỉ đồng

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, điều chỉnh vào năm 2023 với tổng vốn 3.500 tỉ đồng, gồm 1.300 tỉ đồng ngân sách Trung ương, còn lại từ ngân sách tỉnh (khai thác quỹ đất), thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027.

Nhà thầu thi công đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn thuộc xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí 707 tỉ đồng, nhưng trên thực tế bồi thường, nguồn vốn này còn thiếu.

Cụ thể, đến giữa tháng 7, đối với gần 168 ha đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, tổng chi phí khoảng 529 tỉ đồng. Trong khi đó, khoảng 33 ha còn lại chưa phê duyệt phương án, kinh phí dự kiến khoảng 435 tỉ đồng.

Vì vậy, qua tính toán, cần phải điều chỉnh công tác bồi thường tăng lên 1.238 tỉ đồng (hơn 531 tỉ đồng so với mức 707 tỉ đồng trước đó), khiến tổng mức đầu tư toàn dự án tăng lên 4.031 tỉ đồng.

Đoạn mặt bằng đã được giải phóng, bàn giao cho đơn vị thi công ẢNH: PHẠM ANH

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng cao chủ yếu do sự thay đổi, chuyển tiếp của các chính sách về đất đai và bồi thường, hỗ trợ.

Theo đó, sự thay đổi liên tục của các văn bản hướng dẫn trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 8.2024 - 3.2025 làm ngưng trệ công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường, nên việc giải phóng mặt bằng thực hiện chủ yếu từ năm 2025 đến nay.

Thời điểm này giá đất bồi thường mới tăng cao: đất nông nghiệp tăng từ 1,8 - 2,94 lần; đất ở tăng từ 1,67 - 4,57 lần; mức hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp tăng khoảng 1,67 lần. Từ thực tế ấy, làm tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vượt đáng kể so với dự toán được phê duyệt trước đó.

Chưa kể, nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho dự án cũng giảm 52 tỉ đồng so với ban đầu: từ 1.300 tỉ đồng xuống còn 1.248 tỉ đồng.

Mặt bằng chưa liền tuyến, tỉnh rà soát trách nhiệm

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi dài gần 27 km, từ điểm đầu là đường Trì Bình - Dung Quất (xã Bình Sơn), kéo dài nối đường Hoàng Sa (phường Trương Quang Trọng), có 4 làn xe, nền đường rộng 46 m.

Có hơn 2.300 hộ dân, 9 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 400 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, cần bố trí hơn 500 lô đất tái định cư.

Đến nay, diện tích mặt bằng tuyến chính đã bồi thường đạt khoảng 82%, nhưng không liền mạch, gây khó khăn cho nhà thầu thi công.

Việc chưa giải phóng mặt bằng liền mạch, gây khó khăn cho nhà thầu thi công ẢNH: PHẠM ANH

Với việc phải điều chỉnh tăng vốn sau gần 3 năm triển khai, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm trễ bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm tăng tổng mức đầu tư.

Sau khi nghe UBND tỉnh Quảng Ngãi trình bày tờ trình, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi với tổng mức đầu tư 4.031 tỉ đồng, với 100% đại biểu tham dự kỳ họp thống nhất.