Quảng Ngãi: Khởi tố nhóm bị can đánh bạc trên mạng

Ngày 22.4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Quang Bảo (37 tuổi, ở xã Bình Chương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Võ Thành Công (49 tuổi, ở P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) và Tống Đình Khánh (40 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã ban hành lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Quang Bảo về tội tổ chức đánh bạc; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Thành Công và Tống Đình Khánh về tội đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ ngày 1.2 đến ngày 11.4, bị can Phạm Quang Bảo sử dụng điện thoại di động, đăng nhập vào các trang web đánh bạc, sử dụng tài khoản "cấp đại lý" tổ chức đánh bạc cho các tài khoản thành viên gồm: Tống Đình Khánh, Võ Thành Công và V.T.Q (54 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn) với tổng số tiền đánh bạc hơn 1 tỉ đồng.

Riêng hành vi của bà V.T.Q chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đánh bạc trên không gian mạng đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng.