Quảng Ngãi: Kịp thời ngăn một phụ nữ chuyển hơn 1 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo

Ngày 24.2, Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 16 giờ ngày 22.2, Công an TX.Đức Phổ phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Việt Á Đức Phổ kịp thời phát hiện và ngăn chặn bà H.T.T.H (ở thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, TX.Đức Phổ) rút tiền từ sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo, với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 21.2, bà H. nhận được điện thoại từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM thông báo bà H. có liên quan đến một vụ án ma túy và gửi cho bà H. hình ảnh các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt khẩn cấp đối với bà H. (do những kẻ lừa đảo giả mạo) để uy hiếp bà H.

Tiếp đó, chúng yêu cầu bà H. đi mua 1 điện thoại di động mới, tạo một tài khoản ngân hàng SeaBank, sau đó làm theo yêu cầu của chúng là chuyển hết số tiền đang có vào tài khoản Ngân hàng SeaBank đã tạo.

Công an TX.Đức Phổ đang giải thích cho bà H. hiểu các quy định của pháp luật CÔNG AN TX.ĐỨC PHỔ

Đến 16 giờ ngày 22.2, bà H. đến Phòng giao dịch Ngân hàng Việt Á Đức Phổ để thực hiện việc rút tiền từ các sổ tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản Ngân hàng SeaBank theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng.

Khi bà H. đang chuẩn bị thực hiện giao dịch rút tiền thì được Công an TX.Đức Phổ và Phòng giao dịch Ngân hàng Việt Á Đức Phổ phát hiện và ngăn chặn. Đồng thời, giải thích cho bà H. biết về các quy định của pháp luật, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những kẻ giả mạo. Sau đó, bà H. đã hiểu và ổn định tâm lý nên không thực hiện các yêu cầu tiếp theo của những kẻ lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Công an TX.Đức Phổ tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.