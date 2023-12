Quảng Ngãi: Nam thanh niên trả lại 260 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Chiều 20.12, Công an H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, một nam thanh niên ở địa phương đã nhận được 260 triệu đồng do một người chuyển khoản nhầm, nên đến trụ sở công an xã trình báo và nhờ tìm người để trả lại.

Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 19.12, anh Võ Văn Thinh (33 tuổi, ở thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành) đã đến trụ sở Công an xã Hành Thuận, trình báo và nhờ tìm người đã chuyển khoản nhầm 260 triệu đồng cho anh qua internet Banking để trả lại.

Anh Võ Văn Thinh trả lại 260 triệu đồng cho một phụ nữ ở Đồng Nai do chuyển khoản nhầm CÔNG AN XÃ HÀNH THUẬN

Theo đó, Công an xã Hành Thuận đã xác minh, liên hệ với ngân hàng và hướng dẫn anh Thinh chuyển trả lại số tiền trên cho người đã chuyển khoản nhầm.

Sau khi nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm, bà Trần Thị Viên (49 tuổi, ở TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) rất vui mừng, đồng thời viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với việc làm tốt đẹp của anh Thinh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Hành Thuận.

"Trước khi giao dịch chuyển tiền, người dân cần phải kiểm tra chính xác thông tin người nhận tiền để tránh nhầm lẫn. Nếu giao dịch chuyển tiền nhầm, ngay lập tức đến ngân hàng để báo cáo, làm lệnh tra soát tài khoản để được hỗ trợ kịp thời. Người nhận tiền chuyển nhầm cần đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn chuyển trả, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo", Công an H.Nghĩa Hành khuyến cáo.