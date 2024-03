Quảng Ngãi: Nhiều phụ nữ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị bắt quả tang

Chiều 12.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Công an H.Tư Nghĩa và Công an TT.Sông Vệ (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tư Nghĩa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 21 giờ 30 ngày 11.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Tư Nghĩa và Công an TT.Sông Vệ bắt quả tang nhóm người ở nhiều địa phương khác nhau đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực Gò Can (thuộc tổ dân phố Vạn Mỹ, TT.Sông Vệ). Các con bạc tại đây đa số là phụ nữ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản sự việc và mời các con bạc về trụ sở để làm rõ.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng công an tạm giữ hơn 33 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 66 triệu đồng trên người các con bạc cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan công an, nhóm đánh bạc này rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm và đánh bạc vào ban đêm... gây rất nhiều khó khăn cho việc phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng.