Quảng Ngãi: Phạt tài xế xe khách cản trở đoàn xe ưu tiên

Ngày 14.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế xe khách 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng, vì có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Xe khách cản trở xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đường CHỤP TỪ CLIP

Trước đó, lúc 9 giờ 30 ngày 13.7, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), trong lúc đoàn xe ưu tiên do lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nhiệm vụ dẫn đoàn, thì gặp xe khách 47 chỗ BS 76B - 012.85 do tài xế H.V.T (52 tuổi, ở xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển.

Mặc dù lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu yêu cầu tài xế xe khách nhường đường, nhưng tài xế này không nhường, cản trở trên một đoạn đường dài.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế H.V.T với lỗi "không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ".