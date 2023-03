Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn

Ngày 28.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Văn An (63 tuổi, ở thôn 5, xã Đức Chánh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi), người điều khiển xe máy BS 76G1 - 221.17 trong vụ tai nạn giao thông làm xe khách bị lật xuống ruộng khiến tài xế tử vong tại chỗ, đã vi phạm nồng độ cồn, với kết quả 0,053 mg/lít khí thở.

Nhiều người dân theo dõi lực lượng chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạn HẢI PHONG

Các cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra và khai thác thông tin từ hệ thống lưu trữ thiết bị giám sát hành trình của xe khách BS 73B - 007.84 do tài xế Đoàn Thanh Hưng (39 tuổi, trú Quảng Bình) điều khiển.

Tuy nhiên, vào thời điểm gặp tai nạn, thiết bị giám sát hành trình trên xe này đã ngắt kết nối và không có dữ liệu nên chưa có thông tin cụ thể về tốc độ chạy của xe khách.

Xe máy bị hư hỏng sau cú va chạm với xe khách HẢI PHONG

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 27.3, tại đường tránh QL 1A, đoạn qua xã Đức Chánh, xe khách BS 73B - 007.84 do tài xế Đoàn Thanh Hưng điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam, trên xe chở theo 44 hành khách, bất ngờ va chạm với xe máy BS 76G1 - 221.17 do ông Nguyễn Văn An điều khiển qua đường.

Lực lượng chức năng kéo xe khách ra khỏi đám ruộng HẢI PHONG

Sau khi xe khách va chạm với xe máy thì mất lái, lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường. Hậu quả, tài xế xe khách tử vong tại chỗ, một số hành khách đi trên xe bị thương, người điều khiển xe máy cũng bị thương.