Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Đoạn đường thường xảy ra tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn HẢI PHONG

May mắn thoát chết

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đường tránh QL 1A, đoạn qua xã Đức Chánh (H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) có hàng trăm người dân đến hiện trường vụ tai nạn giao thông theo dõi lực lượng chức năng trục xe khách BS 73B - 007.84 từ ruộng sâu lên mặt đường.



Hàng trăm người dân đến theo dõi lực lượng chức năng trục vớt xe khách sau vụ tai nạn HẢI PHONG

Tại đây, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu không cho các phương tiện đi vào hiện trường. Sau vụ tai nạn, xe khách bị lao xuống ruộng lúa cách mặt QL 1A khoảng 3 m.

Dùng dây cáp để neo, buộc kéo xe lên HẢI PHONG

Lực lượng chức năng phải dùng 2 xe cẩu để kéo chiếc xe khách lên. Mất khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đưa được xe khách lên được mặt đường.

Phải dùng 2 xe cẩu để kéo xe lên HẢI PHONG

Đến 18 giờ 20 phút ngày 27.3, xe khách đã được đưa lên HẢI PHONG

Một hành khách đi trên xe khách BS 73B - 007.84 may mắn thoát chết cho hay, anh đang nằm trên xe xem điện thoại bỗng nhiên nghe cái ào, định thần lại thì thấy xe nằm dưới ruộng lúa, trên xe có rất nhiều người bị thương.

"Sau đó, tôi cố gắng đạp kính bên hông để thoát ra ngoài. Đồng thời hỗ trợ nhiều hành khách khác thoát ra khỏi ô tô", vị hành khách cho biết thêm.

Một số hành khách bị thương nhẹ hoặc không bị thương được đưa về cây xăng ở gần nơi xảy ra tai nạn nghỉ ngơi và ăn uống HẢI PHONG

Còn chị Nguyễn Thị Thanh Mai (trú tỉnh Quảng Bình) nhớ lại, lúc đó chị đang ngủ say thì giật mình thức giấc, nghe tiếng ầm, rồi thấy cả người đau ê ẩm, đầu óc choáng váng.

"Tôi nghe tiếng khóc, tiếng la hét của các đứa trẻ đi trên xe, còn bản thân thì bị mảnh kính vỡ văng trúng trán, kiềm nén cơn đau tôi cố tìm đường ra khỏi xe nhưng bất lực. Tôi may mắn được người dân kịp thời chạy đến ứng cứu đưa ra ngoài qua ô thông gió trên trần xe nên thoát chết", chị Mai kể lại.



Ngã tư - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông HẢI PHONG

Thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

Đoạn đường này là nút giao thông thường xuyên xảy ra tai nạn, vì tầm nhìn hạn chế. Trên đoạn đường tránh QL 1A, có rất nhiều đường giao thông nông thôn cắt ngang qua, nên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Lan (56 tuổi, trú thôn 2, xã Đức Chánh) cho biết, đoạn đường tránh QL 1A giao nhau với đường bê tông nông thôn ở thôn 2, xã Đức Chánh hay xảy ra tai nạn. Khoảng hơn 1 năm trước, tại đây cũng xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

"Mong các cấp quan tâm, tạo điều kiện lắp đèn tín hiệu giao thông ở đây để giảm thiểu tai nạn giao thông", ông Lan nói.

Xe khách bị rơi xuống ruộng lúa sâu 3 m CTV

Ông Phạm Văn Thanh, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả. Đồng thời, nhắc nhở đơn vị BOT phải có biện pháp khắc phục, cảnh báo cho người dân qua lại khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông.

"Đoạn đường này thường xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi đã nhắc nhở đơn vị BOT có biện pháp khắc phục tình trạng này. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ làm việc với Văn phòng Quản lý đường bộ 3 (Cục đường bộ Việt Nam) để có các giải pháp xóa điểm đen tai nạn giao thông này", ông Thanh nói.

Xe khách bị hư hỏng một bên, nhiều hành lý của hành khách bị rơi ra bên ngoài HẢI PHONG

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27.3, tại đường tránh QL 1A, đoạn qua xã Đức Chánh (H.Mộ Đức, Quảng Ngãi), xe khách BS 73B - 007.84 do tài xế Đoàn Thanh H. (39 tuổi, trú Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở theo 44 hành khách, thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 76G1 - 221.17 do ông Nguyễn Văn An (63 tuổi, trú thôn 5, xã Đức Chánh) điều khiển qua đường.

Xe máy cũng bị hư hỏng sau cú va chạm HẢI PHONG

Sau khi xe khách tông vào xe máy thì bất ngờ mất lái lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường. Hậu quả, tài xế xe khách tử vong tại chỗ, một số hành khách đi trên xe bị thương, người điều khiển xe máy cũng bị thương. Xe khách bị hư hỏng nặng một bên, xe máy bị hư hỏng nhẹ sau cú va chạm.

Lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông HẢI PHONG

Nhận được tin báo, Công an H.Mộ Đức phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường và phối hợp với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Một số người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Nguyên nhân vụ xe khách lao xuống ruộng đang được Công an H.Mộ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.