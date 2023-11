Quảng Ngãi: Rác thải bủa vây bờ biển thôn An Vĩnh

Ngày 1.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bờ biển thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) rác thải bủa vây bờ biển dài hàng trăm mét. Rác thải ở đây chủ yếu là túi ni lông, bao tải, vỏ chai nhựa, bèo tây và củi khô... Rác thải tập kết với mức độ dày đặc, trôi lềnh bềnh trên bờ biển, quấn chặt vào dây neo thuyền, khiến ngư dân gặp khó khăn.

Rác thải trải dài hàng trăm mét dọc bờ biển thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) HẢI PHONG

Nhiều năm qua, khu vực bãi biển thôn An Vĩnh đã trở thành nơi chứa rác của các con sông đổ ra cửa biển. Rác thải ngập bờ biển, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Rác thải la liệt trên bờ biển thôn An Vĩnh HẢI PHONG

Ông Hồ Thành (ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ) cho biết, tuần trước người dân địa phương đã dọn dẹp rác sạch sẽ. Nhưng do mưa lớn, sóng biển cuốn theo rác tấp vào bờ biển thôn An Vĩnh khiến cho môi trường ở đây bị ảnh hưởng rất nhiều.

Rất nhiều loại rác trôi dạt vào bờ biển HẢI PHONG

Còn ông Nguyễn Văn Chương (cũng ở thôn An Vĩnh) cho hay, mỗi lần mưa bão đến, rác thải tấp về bờ biển An Vĩnh nhiều vô kể. "Chúng tôi đã nhiều lần dọn dẹp nhưng đâu lại vào đấy", ông Chương ngao ngán.

Người dân ngao ngán khi liên tục có rác thải dạt vào bờ biển thôn An Vĩnh HẢI PHONG

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bờ biển An Vĩnh, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể cùng UBND TP.Quảng Ngãi đã nhiều lần ra quân dọn dẹp rác thải. Nhưng rác thải vẫn tiếp tục bủa vây bờ biển thôn An Vĩnh sau những trận mưa lớn hoặc sau bão, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Rác trôi lềnh bềnh trên mặt nước HẢI PHONG

Người dân sống tại thôn An Vĩnh bày tỏ mong muốn có kè chắn sóng để ngăn lượng rác thải từ thượng nguồn đổ về. Tuy nhiên, để xử lý triệt để nguồn rác thải đổ ra biển, về lâu dài, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường.