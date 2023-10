Xung đột Hamas - Israel ảnh hưởng hàng loạt doanh nghiệp lớn

Đâu là kênh đầu tư an toàn?

Theo trang Euronews dẫn thông tin từ công ty chiến lược tư vấn toàn cầu BCA Research, với tác động to lớn từ tình hình bất ổn ở Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu, nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn về lựa chọn an toàn trước nguy cơ xung đột lan rộng. Theo đó, câu trả lời nằm ở dầu và các khoản đầu tư liên quan quốc phòng. Nguyên nhân là do nguy cơ xung đột Hamas - Israel lan rộng khỏi khu vực trong vòng 12 tháng tới, dẫn đến một cú sốc lớn về dầu mỏ. Dự báo này tăng thêm độ tin cậy sau thông tin quân đội Mỹ tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Syria, dù với lý do tự vệ sau khi lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq bị tấn công. Trong khi nhiều bên nỗ lực ngăn xung đột lan rộng, BCA Research dự báo có 45% khả năng lực lượng Hezbollah và các nhóm vũ trang khác ở Li Băng và Syria sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. Ngoài ra, trưởng chiến lược gia địa chính trị Matt Gertken tại BCA Research cho rằng có nguy cơ đáng kể về khả năng Iran bị cuốn vào xung đột.