Quảng Ngãi: Tịch thu, tiêu hủy xe mô tô ba bánh không đủ điều kiện lưu thông

Ngày 10.12, Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, để xử lý dứt điểm tình trạng xe mô tô ba bánh không có nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý liên tục trong thời gian đến.

Chỉ trong 1 tuần đầu tháng 12.2023, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ 30 phương tiện xe mô tô ba bánh không đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.

Xe mô tô ba bánh chở cát bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý ĐỘI CSGT CÔNG AN TP.QUẢNG NGÃI

Trước đó, vào năm 2021, Công an TP.Quảng Ngãi đã ra quân kiểm tra, tịch thu và tiêu hủy gần 150 xe mô tô ba bánh không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện an toàn, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xe mô tô ba bánh hoạt động rầm rộ trở lại. Các phương tiện này hầu hết là "5 không" (không giấy phép lái xe, không giấy đăng ký, không biển số, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn kỹ thuật). Đồng thời, vận chuyển hàng hóa với tải trọng lớn, cồng kềnh, thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Cơ quan chức năng tiêu hủy xe mô tô ba bánh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông ĐỘI CSGT CÔNG AN TP.QUẢNG NGÃI

Vì vậy, Công an TP.Quảng Ngãi khuyến cáo người dân có xe mô tô ba bánh không đảm bảo các điều kiện, gồm: không có giấy phép lái xe hạng A3, không có giấy đăng ký xe, biển số xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, thì không được đưa vào tham gia giao thông. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tịch thu, tiêu hủy theo quy định.