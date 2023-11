Hải Dương: Xử phạt cơ sở kinh doanh gần 1 tấn vải may mặc không rõ nguồn gốc

Ngày 30.11, thông tin từ Cục QLTT tỉnh Hải Dương, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đoàn Thị Hồng (31 tuổi, trú khu An Thái, TT.Phú Thái, H.Kim Thành, Hải Dương) về 2 hành vi vi phạm gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với hành vi vi phạm hành chính, chị Hồng bị xử phạt tổng số tiền 52,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng QLTT tịch thu tang vật vi phạm là 9.301 kg vải may mặc dạng cuộn các loại với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 159 triệu đồng. Tổng cộng số tiền xử phạt và giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 210 triệu đồng.

Lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh vải may mặc không rõ nguồn gốc CỤC QLTT TỈNH HẢI DƯƠNG

Trước đó, ngày 3.11, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vải may mặc tại địa chỉ số 284 Lương Thế Vinh (P.Hải Tân, TP.Hải Dương, Hải Dương) do chị Đoàn Thị Hồng, chủ cơ sở kinh doanh làm đại diện.

Gần 1 tấn vải không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh của chị Hồng CỤC QLTT TỈNH HẢI DƯƠNG

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh vải may mặc do chị Đoàn Thị Hồng làm chủ đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Hàng hóa kinh doanh là 9.301 kg vải may mặc các loại có dấu hiệu vi phạm.

Tạm giữ hàng hóa, xác minh làm rõ. Đội QLTT số 5 xác định toàn bộ là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.