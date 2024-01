Quảng Ngãi: Tự chế tạo pháo gây nổ dẫn đến chấn thương nặng

Ngày 25.1, Công an H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự chế tạo pháo bị nổ khiến thanh niên 19 tuổi bị thương tích nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Theo đó, khoảng 10 giờ 20 ngày 24.1, N.T.H (19 tuổi, ở xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành) lên gác lửng nhà mình rồi sử dụng các vật liệu mua trên mạng xã hội, gồm: dây cháy chậm, lưu huỳnh, kali clorat, vỏ nhựa đựng pháo, băng keo, keo dán (502)… để chế tạo pháo nổ.

Hiện trường vụ chế tạo pháo bị nổ C.T.V

Trong quá trình H. chế tạo, pháo phát nổ khiến H. bị thương tích nặng ở bàn tay phải, tay trái và chân, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Nghĩa Hành tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ, để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.



N.T.H đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng C.T.V

"Việc chế tạo pháo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể tự gây thương tích cho bản thân hoặc cho người khác, gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội; có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định của pháp luật. Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống pháo nổ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", Công an H.Nghĩa Hành khuyến cáo.