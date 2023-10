Quảng Ninh: 272 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Ngày 16.10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, trong 9 tháng năm 2023, có 272 đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức Đảng của địa phương này bị thi hành kỷ luật.



Cụ thể, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 215 đảng viên, bằng 58,58% so với cùng kỳ 2022; trong đó, có 47 cấp ủy viên, chiếm 12,8% tổng số đảng viên bị kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, số lượng đảng viên bị kỷ luật nhiệm 2020 - 2025 tăng cao N.H

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 57 đảng viên, bằng 71,25% so với cùng kỳ 2022; trong đó, có 17 cấp ủy viên, chiếm 29,82% tổng số đảng viên bị kỷ luật.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và cơ quan thanh tra các địa phương trong tỉnh đã triển khai 114 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (giảm 8 cuộc so với cùng kỳ); qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 7,8 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, số lượng đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 bị kỷ luật tăng so cao với nhiệm kỳ trước 2015 - 2020. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2023, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức thi hành kỷ luật 57 tổ chức đảng, bằng 518,2% so với nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020; thi hành kỷ luật 1.616 đảng viên (khiển trách 1.221, cảnh cáo 218, cách chức 12, khai trừ 165), bằng 171,7% so với nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có 401 cấp ủy viên, chiếm 24,8%.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, công tác kiểm tra, kỷ luật đảng đã tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh mẽ, qua đó, củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương.