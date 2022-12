Quảng Ninh: Bắt kẻ tổ chức đường dây khai thác đất trái phép quy mô lớn

Ngày 16.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Đào Thế Vinh về hành vi tổ chức khai thác, vận chuyển trái phép đất với số lượng lớn tại khu vực Cầu Trắng (P.Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Quyết định khởi tố ông Vinh, cùng lệnh tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian xác lập và đấu tranh chuyên án, ngày 6.12, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, Công an TP.Hạ Long và Công an TX.Quảng Yên đồng loạt tổ chức kiểm tra khu vực đồi thuộc tổ 3, khu Cầu Trắng (P.Đại Yên, TP.Hạ Long) do Công ty CP đầu tư Bảo Lai quản lý.

Cùng với đó, lực lượng chức năng còn kiểm tra tại bến thủy nội địa, do Công ty TNHH MTV Vượng Hồi (P.Quảng Yên, TX.Quảng Yên) và Công ty TNHH gốm vật liệu xây dựng và phát triển thương mại Phương Nam, xã Sông Khoai (TX.Quảng Yên) đã phát hiện các bị can có hành vi khai thác, tập kết, vận chuyển đất trái phép.





Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 phương tiện, gồm: 6 xe tải, 2 máy xúc, 1 tàu vận tải và thu giữ khoảng 17.500 m3 đất.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Đào Thế Vinh - nguyên Giám đốc Công ty DV-VTTM Vũ Đại Vỹ, đã tổ chức khai thác, vận chuyển trái phép đất với số lượng lớn tại khu đồi thuộc tổ 3, khu Cầu Trắng (P.Đại Yên, TP.Hạ Long) để bán cho một số đơn vị có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng, sản xuất gạch ngói, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố ông Đào Thế Vinh về hành vi “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.