Quảng Ninh: Bước đầu xác định nguyên nhân vụ nổ tàu biển làm 8 người bị thương

Ngày 2.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy nổ tàu biển ORIENTAL GLORY làm 8 người bị bỏng nặng là do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình làm việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn NH

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, ở hầm số 5, tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (trụ sở ở số 278 Tôn Đức Thắng, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard thì bất ngờ phát nổ.



Tàu biển ORIENTAL GLORY xảy ra vụ việc N.H.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ của Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard tổ chức các phương án cứu hộ và đưa công nhân bị thương đi cấp cứu. Trong số 8 công nhân bị thương, 5 công nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), 3 công nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên.

8 nạn nhân bị thương, bị bỏng được xác định đều là công nhân Phân xưởng vỏ 3 của Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, gồm: Lê Duy Tới (39 tuổi, quê ở H.Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Văn Tuyến (38 tuổi, quê H.Nam Đàn, Nghệ An); Võ Xuân Ngọc (43 tuổi, quê ở H.Đức Thọ, Hà Tĩnh); Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, quê H.Nam Trực, Nam Định); Hoàng Hữu Tần (47 tuổi, quê ở H.Thạch Hà, Hà Tĩnh); Đặng Khắc Hùng (40 tuổi, quê H.Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi, quê ở H.Nghi Lộc, Nghệ An) và Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (43 tuổi, quê ở H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

5 công nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí V.H.

Cũng trong sáng 2.2, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã chỉ đạo UBND TX.Quảng Yên, Sở Y tế Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tiến hành dập tắt đám cháy; đồng thời tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ tàu biển.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra vụ nổ tàu khiến 8 công nhân bị thương, bị bỏng.