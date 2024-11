Quảng Ninh chính thức có thành phố thứ 5

Ngày 1.11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thành lập Đảng bộ TP.Đông Triều và quyết định thành lập Đảng bộ P.Đức Chính, Đảng bộ xã Việt Dân và đảng bộ 4 xã lên phường.



TP.Đông Triều - cửa ngõ phía tây tỉnh Quảng Ninh ẢNH: LĐ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ TP.Đông Triều, trên cơ sở toàn bộ Đảng bộ TX.Đông Triều, gồm 48 chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng viên thuộc Đảng bộ TX.Đông Triều. Đảng bộ TP.Đông Triều chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.11.2024.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo TP.Đông Triều đã trao các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đông Triều về việc thành lập Đảng bộ P.Đức Chính trực thuộc Thành ủy Đông Triều trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ P.Đông Triều với Đảng bộ P.Đức Chính.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Ban Thường vụ Thành ủy Đông Triều ẢNH: N.H

Thành lập Đảng bộ xã Việt Dân trực thuộc Thành ủy Đông Triều trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Việt Dân với Đảng bộ xã Tân Việt. Thành lập Đảng bộ P.Bình Dương trực thuộc Thành ủy Đông Triều trên cơ sở Đảng bộ xã Bình Dương.

Thành lập Đảng bộ P.Thủy An trực thuộc Thành ủy Đông Triều trên cơ sở Đảng bộ xã Thủy An. Đảng bộ P.Thủy An gồm 10 chi bộ trực thuộc với 243 đảng viên.

Trước đó, ngày 28.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập TP.Đông Triều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.11.

Quảng Ninh sáp nhập nhiều xã, phường

Cũng trong sáng 1.11, một số địa phương ở Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Lãnh đạo TP.Hạ Long chúc mừng P.Yết Kiêu sáp nhập với P.Trần Hưng Đạo ẢNH: Đ.X

Cụ thể, tại TP.Hạ Long, nhập P.Yết Kiêu vào P.Trần Hưng Đạo để thành P.Trần Hưng Đạo. Sau khi nhập, P.Trần Hưng Đạo mới có diện tích tự nhiên 2,30 km2 và quy mô dân số 28.204 người.

Cũng trong sáng nay 1.11, tại H.Ba Chẽ đã thành lập xã Lương Minh, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 33,16 km2, dân số 633 người của xã Minh Cầm và toàn bộ diện tích tự nhiên 65,12 km2, dân số 1.677 người của xã Lương Mông. Sau khi thành lập, xã Lương Minh có diện tích tự nhiên 98,28 km2 và dân số 2.310 người.

Tại TP.Cẩm Phả, địa phương này sáp nhập xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa thành xã Hải Hòa, gồm 12 thôn với diện tích tự nhiên trên 96 km2, dân số trên 5.600 người.

Tại TP.Móng Cái, Thành ủy Móng Cái tổ chức công bố sáp nhập P.Hòa Lạc và P.Trần Phú, lấy tên là P.Trần Phú, có diện tích tự nhiên 1,7 km2, dân số 11.830 người.