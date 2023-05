Quảng Ninh: Đánh cá bằng mìn, nam thanh niên bị đứt rời tay

Ngày 7.5, thông tin từ UBND xã Đường Hoa (H.Hải Hà, Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do một người dân ở địa phương khác đến đánh bắt cá bằng hình thức nổ mìn.



Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 7.5, tại thôn 8, xã Đường Hoa (H.Hải Hà) người dân nghe một tiếng nổ lớn tại khu vực bờ suối cách trục đường xã khoảng 200 m.

Sau đó, một số người tới hiện trường thì thấy nam thanh niên bị thương nặng ở vùng mặt, bàn tay phải bị đứt rời, tay trái bị dập nát.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo sự việc đến Công an và UBND xã Đường Hoa; đồng thời phối hợp đưa nạn nhân đi sơ cứu tại Trung tâm y tế H.Đầm Hà.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Công an H.Hải Hà đã phong tỏa hiện trường và tổ chức điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu của Công an H.Hải Hà, người bị thương là H.A.P (30 tuổi, trú tại thôn Làng Ngang, xã Quảng An, H.Đầm Hà, Quảng Ninh) do dùng mìn tự chế mang từ nhà đi để đánh cá.